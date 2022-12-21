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Среда, 21 декабря 2022, 10:26 мск

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Утренники в детских садах Екатеринбурга проходят с ограничениями

Из-за эпидемии ОРВИ в Екатеринбурге детские сады ввели мораторий на посещение новогодних утренников родителями.

Как рассказали «Новому Дню» несколько горожан, на детских утренниках разрешают присутствовать только одному родителю. Из обязательных требований к взрослым посетителям: маска, сменная обувь, дезинфекция рук. Человека с явными признаками простуды – насморк, кашель – в детский сад не пустят.

Как ранее писал «Новый День», темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области остаются крайне высокими. За минувшую неделю зарегистрировано почти 75 тысяч случаев, что на 26% выше, чем неделей ранее и на 120% больше среднемноголетнего уровня. Как и в предыдущие периоды, более половины заболевших – дети.

Из-за эпидемии школы Екатеринбурга и некоторых других городов ушли на дистант. А в детских садах города более 90 групп закрыты на карантин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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