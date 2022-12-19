Скорая помощь в Екатеринбурге принимает 3500-3600 вызовов в сутки: время доезда бригад выросло

В министерстве здравоохранения Свердловской области объяснили, почему больным приходится ждать скорую в Екатеринбурге по 3-5 часов. В декабре количество вызовов выросло более чем на 50%. Операторы подстанции обрабатывают по 3500-3600 обращений в сутки.

«Среднее время ожидания обслуживания по экстренным вызовам за последние 3 дня составляет 16,5 минуты, по вызовам в неотложной форме – около 3 часов, – сообщили в минздраве на запрос «Нового Дня». – Время доезда бригад скорой медицинской помощи при выполнении неотложных вызовов нормативной документацией Министерства здравоохранения России не утверждено. Бригады скорой медицинской помощи направляются на неотложные вызовы по мере освобождения от выполнения экстренных и ранее принятых неотложных».

Напомним, ранее жители Екатеринбурга сообщали, что им приходится ждать скорую помощь по несколько часов. Даже к детям, пожилым людям с высоким давлением и низкой сатурацией бригада едет долго.

При этом в минздраве объяснили, почему некоторых пациентов из Екатеринбурга увозят в больницы области, например, в Сысерть.

«В целях предотвращения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ на территории Свердловской области в предэпидемический период подготовлена госпитальная база и порядок оказания медицинской помощи пациентам с тяжелым течением ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии, проведена оценка готовности медицинских организаций к развертыванию дополнительных коек: проведены расчеты и имеется план на дополнительное развертывание коек для стационарных больных», – пояснили в ведомстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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