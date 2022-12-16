Скорая даже к детям едет 3 часа: из-за всплеска гриппа и ОРВИ врачи не справляются с нагрузкой

Жители Екатеринбурга на этой неделе по несколько часов вынуждены ждать скорую помощь. Даже к детям с температурой выше 40 градусов бригада едет долго. В минздраве ситуацию пока не прокомментировали.

«Ребенку 3 года. Температура выше 40 градусов, не сбивалась никак. Вызвали скорую, она приехала спустя три часа, ребенка тут же в душ отправили, ждали пока обсохнет сам, без полотенца. И так три раза заставили повторить. Дали ибуклин, температура спала первый раз за двое суток», – рассказала жительница Академического.

К взрослым, даже пожилым в плохом состоянии, врачи едут еще дольше. Как рассказала екатеринбурженка Ольга, к ее родственнику врачи приехали спустя пять часов. «У свекра была температура под 40, давление верхнее 200 и очень низкая сатурация – 90. Ему больше 60 лет, он задыхался. Но скорая приехала спустя пять часов. Увезли в больницу Сысерти, хотя он живет в Екатеринбурге. Почему – не объяснили. Сразу подключили к ИВЛ», – говорит собеседница агентства.

Вызвать врача из поликлиники – тоже непросто. Во-первых, дозвониться до кол-центра больниц стало крайне сложно. Во-вторых, даже если вызов у вас приняли, не факт, что врач придет.

«Сыну 2 года. Температура вчера была 40. Вызвали врача из поликлиники (у нас вторая поликлиника ДГБ № 11). Весь день ждали, но никто не пришел. Лечимся сами. Я все понимаю, что к взрослым долго едут или заставляют самостоятельно идти в больницу, но думала, что к маленьким детям врачи хотя бы приходят», – возмущается жительница центра города Екатерина.

«Новый День» 14 декабря направлял в минздрав Свердловской области запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся в регионе ситуацию: в частности – сколько вызовов скорая помощь принимает в сутки? Каково среднее время доезда бригады? И другие. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Напомним, в Свердловской области наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ, все чаще встречаются случаи гриппа. За минувшую неделю в регионе заболели почти 60 тысяч человек. Это на 12 тысяч больше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости выше среднемноголетнего уровня уже на 70,5%. Чаще всего болеют дети.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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