В аптеках вырос спрос на экспресс-тесты для выявления гриппа и коронавируса

В аптеках Екатеринбурга вырос спрос на тест-системы, которые могут определить антигены вирусов гриппа и коронавируса. Цены стали ниже, чем в предыдущие два года.

«Про экспресс-тесты спрашивают почти каждый день. Они есть в наличии, дефицита не испытываем, но берут много», – рассказала фармацевт одной из аптек сети «Живика».

Врачи советуют использовать такие тесты для определения вируса в домашних условиях. Есть тесты только для гриппа А и В, только на коронавирус, также появились комплексы на выявление гриппа А/В/коронавируса. После взятия материала из носоглотки нужно поместить полоску в определенный раствор, и через несколько минут можно понять, чем именно вы болеете. Тесты на один вирус стоят от 500 рублей, на три вируса – от 700 и более. Кстати, такие системы можно найти и на маркетплейсах.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю заболели 43 тысячи человек. Больше всего болеют дети и подростки (их в структуре свыше 60%). Все чаще врачи выявляют грипп А (H1N1).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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