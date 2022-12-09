На Среднем Урале резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Число заболевших детей и подростков за неделю увеличилось на 16%. Медики предупреждают, что еще можно успеть сделать прививку против гриппа, чтобы обезопасить себя от тяжелых последствий инфекции.

«Если ранее за неделю было зарегистрировано более 37 тысяч новых случаев заболевания, то за минувшую неделю этот показатель увеличился до 43 тысяч. На первом месте по заболеваемости (более 60%) в возрастной структуре – дети дошкольного и подросткового возраста. Особо обращает на себя внимание резкий подъем именно среди неорганизованных детей до трех лет, которые не посещают дошкольные учреждения и в принципе не имеют многочисленных контактов. Источником заболевания в этом случае становятся родители и другие родственники, которые не привиты и не соблюдают меры профилактики», – сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Как ранее писал «Новый День», среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп А (H1N1). Также в Свердловской области циркулируют риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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