Доминирует грипп: в Свердловской области резкий рост заболевамости ОРВИ

В Свердловской области за последнюю неделю выявлено 46,3 тысячи заболевших ОРВИ, что почти на четверть больше, чем неделей ранее, и на 40% выше среднемноголетних показателей. Чаще других болеют дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях Роспотребнадзора и больниц за неделю обследовано 198 человек: доминирует грипп А(H1N1) – 12,6% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю выявлено почти 23 тысячи заболевших, что больше прошлой недели на 26,6%. Неблагополучными по ОРВИ на этой неделе стали Богданович, Асбест, Рефтинский, Сухой Лог и Чкаловский район Екатеринбурга.

Количество внебольничных пневмоний тоже растет: за неделю – 628 случаев (+16,5%). В случае с пневмонией, почти 67% заболевших – взрослые.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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