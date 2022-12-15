В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли привиться от гриппа, когда вокруг все болеют

Массовая вакцинация против гриппа в Свердловской области закончена, за время кампании удалось привить чуть больше половины населения при плане 65%. Но поставить прививку еще не поздно, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Необходимо иметь в виду, что в период выработки иммунитета человек должен минимизировать все риски контакта с больным человеком. При этом и в его окружении (на работе, в семье) не должно быть болеющих, – говорят санитарные врачи. – В ходе прививочной кампании вакцинировано 54,4% населения Свердловской области (2 млн 340 тысяч человек)".

Напомним, в Свердловской области наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ, все чаще встречаются случаи гриппа. За минувшую неделю в регионе заболели почти 60 тысяч человек. Это на 12 тысяч больше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости выше среднемноголетнего уровня уже на 70,5%. Чаще всего болеют дети.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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