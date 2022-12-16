В Екатеринбург вернулся масочный режим из-за эпидемии ОРВИ

Из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Екатеринбург снова вернулся масочный режим – пока на добровольной основе.

Маски просят надевать посетителей медицинских учреждений, причем как государственных, так и частных. У пациентов и сопровождающих на входе измеряют температуру. Как писал «Новый День», горожане на этой неделе столкнулись с проблемой вызова врачей на дом. По несколько часов приходится ждать даже скорую помощь.

В торговых центрах сотрудники магазинов сами надевают маски. Так же делают и многие покупатели. Екатеринбуржцы рассказывают, что водители популярного сервиса такси приезжают на вызов в средствах индивидуальной защиты.

В общественном транспорте в масках работают, в основном, кондукторы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, в Гортрансе соблюдение масочного режим носит рекомендательный характер. Жестких требований к сотрудникам нет.

За минувшую неделю в Свердловской области ОРВИ заболели почти 60 тысяч человек. Показатель заболеваемости выше среднемноголетнего уровня уже на 70,5%. Доминирует грипп А (H1N1). Чаще всего болеют дети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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