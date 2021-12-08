Ребенок заболел: как отличить ОРВИ от гриппа и Covid-19 (ТАБЛИЦА)

В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен уже более чем на 90%, в числе вирусов все чаще выявляют сезонный грипп. Больше остальных болеют дети. Мы вместе с врачами обобщили информацию и подготовили для вас удобную таблицу с симптомами, чтобы быстро сориентироваться – с чем столкнулся ваш ребенок.

По словам медиков, отличить ОРВИ от гриппа, а тем более – грипп от Covid-19, – не всегда возможно быстро. Иногда для этого требуются клинические исследования: анализы крови, тесты на грипп и коронавирус. Но в первые сутки после начала заболевания не все обращаются к врачу, и лечатся дома. Здесь важно понять: при коронавирусе нет противовирусного лечения, при гриппе – есть. При ОРВИ достаточно устранять симптоматику (промывать нос, сбивать температуру).

При всех трех заболеваниях нужно давать ребенку много жидкости, даже если он отказывается. Дома должно быть прохладно и влажно. Это позволит избежать обезвоживания, которое часто становится причиной госпитализации малышей – тогда им приходится ставить капельницы.

Самолечением в любом случае заниматься не стоит. При проявлениях симптомов ОРВИ у детей нужно вызывать врача на дом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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