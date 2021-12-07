В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 91%, растет число больных гриппом

В Свердловской области снова наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ: за неделю выявлено почти 47,5 тысячи больных, в Екатеринбурге – 26 тысяч, большинство из которых – дети. В лабораториях в 28% случаев выявляют вирус гриппа А (Н3N2).

В предыдущие недели в Свердловской области количество больных ОРВИ снижалось, либо несущественно росло, но за последние 7 дней зарегистрирован рост заболеваемости сразу на 26,3%. По данным управления Роспотребнадзора, за неделю выявлено 47 480 больных, эпидпорог превышен на 60,9%. В Екатеринбурге ситуация еще хуже: эпидпорог превышен на 91,6%, за неделю заболеваемость выросла на треть.

Больше половины заболевших – дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости наблюдается среди детей в возрасте от 3 до 6 лет, далее – дети 7-14 лет, на третьем месте – дети до 2 лет. Как ранее писал «Новый День», только в Екатеринбурге из-за болезней детей 320 классов перевели на дистант, 112 групп в школах – закрыты.

«В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ за неделю обследованы 82 человека. Выделены вирусы гриппа А (Н3N2) – 28%, парагриппа, РС-инфекции, а также риновирусы, аденовирусы, боковирусы», – сообщили в Роспотребнадзоре. Это означает, что сезонный подъем заболеваемости гриппом уже начался. На предыдущих неделях выявляли единичные случаи.

При этом план по вакцинации от гриппа до сих пор не выполнен. Среди детей привиты 51,2% от запланированных почти 400 тысяч, среди взрослых – 80% от запланированных, 1,4 миллиона человек.

Эпидемиологи рекомендуют даже сейчас, в момент подъема заболеваемости, привиться от гриппа, коронавируса и пневмококка. При появлении признаков ОРВИ – оставаться дома и вызвать врача. Также в сезон болезней стоит минимизировать контакты, вне дома не трогать нос и рот, регулярно мыть руки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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