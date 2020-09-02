Гостиничный бизнес в Екатеринбурге начал оживать, но полного восстановления отельеры ждут к концу 2021 года

Отельеры Екатеринбурга отмечают, что в августе началось постепенное восстановление рынка – загрузка гостиниц превысила 40%. И хотя это намного меньше, чем до пандемии, зато в разы выше, чем в апреле, когда номерной фонд буквально стоял пустым. Полного восстановления рынок ждет только к концу 2021 года при условии, что не будут повторяться отмены крупных мероприятий.

Как ранее писал «Новый День», весь гостиничный бизнес встал на стоп еще в марте-апреле, когда в Свердловской области отменили все мероприятия и ввели самоизоляция. Загрузка отелей тогда упала, по разным данным, до 5-10%, притом что обычно загруженность номерного фонда редко была ниже 50%. Летом рынок начал оживать, но основные надежды менеджмент гостиниц возлагал на осень, когда должна была восстановиться деловая жизнь в регионе. Сейчас становится понятно: надежды оправдались лишь частично.

«Если мы за основу берем такие условия, что не начнется вторая волна пандемии, что динамика по заболевшим коронавирусом будет такой же, как сегодня, а ограничения в Свердловской области будут сниматься и дальше и нам разрешат проводить мероприятия, то, наверное, рынок к концу 2020 года восстановится на 60-70% от показателей 2019 года. Полностью отрасль может восстановиться не раньше, чем к концу 2021 года», – рассказала сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» генеральный директор USTA Management, исполнительный директор клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина.

По одной из оценок, отели Екатеринбурга в августе в среднем были заполнены на 43%, хотя год назад в это же время было занято 60-70% номеров. Сейчас номера заняты за счет командировочных, приезжающих на соревнования спортсменов и болельщиков, военных, госслужащих, приезжающих на лечение и редких туристов. При этом отельеры говорят об особенности посткарантинного спроса: его невозможно спрогнозировать. Номера бронируют за несколько часов до заселения, а глубина продаж составляет неделю-две. И даже на крупные мероприятия нет стопроцентной надежды: в случае роста заболеваемости коронавирусом их могут просто отменить.

«Да, деловая жизнь постепенно возобновляется. Например, мы занимаемся организацией одного крупного спортивного форума в октябре, бронируем отели. Но риск отмены любых мероприятий до сих пор очень велик», – говорит Тамара Клишина, вспоминая, что в марте за несколько дней отменился турнир «Большой шлем», под который был забронирован огромный номерной фонд, и после отмены рынок резко просел на 80%.

Генеральный менеджер Angelo by Vienna House Екатеринбург, член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга Ольга Акимова говорит, что несколько крупных мероприятий уже перенесены с 2020-го на 2021 год. «Самый крупный перенос – это, конечно, «Иннопром». Но здесь никто не попросил возврата денег, все именно перенесли бронирования. Перенесен федеральный съезд онкологов и другие общероссийские съезды. Большое количество фармацевтических, медицинских, IT-форумов с осени 2020 года перенесли на 2021 год, названия не могу сказать, это наша коммерческая тайна. Из крупных у нас пройдет только один медицинский форум – в сентябре, – рассказала Ольга Акимова. – Конкретно в нашем отеле именно из-за отмены конгрессных мероприятий в апреле произошло падение загрузки на 80%. Само проживание в номерах у нас было более-менее стабильным, потому что отель находится рядом с аэропортом, и в условиях пандемии многие предпочитали решать вопросы по прилете прямо в отеле, ночевать и уезжать. Не ездили в центр Екатеринбурга».

При этом в Angelo by Vienna House Екатеринбург фиксируют рост в выходные дни: возобновление небольших городских мероприятий так или иначе увеличивает загрузку. Интересно, что сектор апартаментов в аренду уже сегодня вышел на докризисный уровень, отметили спикеры. В условиях урезанных бюджетов компании предпочитают арендовать для своих сотрудников в командировках апартаменты, где уже есть кухня и стиральная машина, что сокращает средний чек.

«В апреле и мае на рынке аренды апартаментов мы фиксировали падение на 30-40%, в июне спрос начал восстанавливаться, а в августе мы уже перевыполнили план и даже показатели прошлого года, – отметила генеральный директор USTA Management. – По сентябрю можем уверенно говорить, что тоже сможем перевыполнить планы прошлого года».

А вот с хостелами и другими малыми средствами размещения все не так хорошо. Из-за долгого закрытия торговых центров, ресторанов и других объектов развлекательной сферы в город перестали приезжать на день-два бюджетные туристы из соседних регионов. Кроме того, сейчас нет большого потока иностранных студентов, которые тоже временно предпочитали останавливаться в хостелах, рассказал руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов, член общественной палаты Екатеринбурга Владимир Окуньков. По его данным, за время пандемии рынок хостелов сократился как минимум на треть.

«До пандемии в Екатеринбурге было более 80 хостелов и малых гостиниц. Сейчас осталось чуть более 50», – отметил эксперт. Он также добавил, что этот сегмент рынка будет восстанавливаться долго: «Загрузка 40% к концу года – уже хорошее для нас пожелание. Думаю, рынок восстановится только через год или два».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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