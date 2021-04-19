Загрузка отелей Екатеринбурга выросла с 5 до 55%, могут вырасти и цены

Загрузка отелей Екатеринбурга с критических пандемийных показателей поднялась в начале 2021 года до 55%, а на время проведения крупных мероприятий отельеры ожидают заполнения 100% номеров. В новых реалиях люди планируют свои поездки «день в день», многие компании отказались от командировок в пользу решения всех проблем в онлайне, но выросла доля самостоятельных путешественников, которые выбирают отдых в отеле как альтернативу короткому отпуску.

«В первом квартале прошлого года, как вы помните, загрузка отелей была 5-7%. В этом году средняя загрузка отелей Екатеринбурга достигла 53-55%. Планируем, что в этом году отработаем на 80-90% от показателей 2019 года, в прошлом году отработали на 50%, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс Урал» член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга, генеральный менеджер Angelo by Vienna House Ekaterinburg Ольга Акимова. – Количество деловых мероприятий растет, большие площадки заметили это еще с октября прошлого года. По нашему отелю сейчас заняты 40% из 14 конференц-залов – это высокий показатель даже в доковидное время. К «Иннопрому», форуму Sport Accord готовимся к 100%-ой загрузке».

При этом отельеры говорят, что глубина продаж заметно сократилась. Сейчас мало кто планирует поездку даже за неделю до начала. Как правило, бронируют номера «день в день», либо за 1-2 дня до заезда. Средняя продолжительность поездок в Екатеринбург остается на прежнем уровне – 1-2 дня. Но деловые туристы сейчас добавляют еще 1-2 дня, чтобы съездить на экскурсии. При этом само количество командировок сократилось. По словам Ольги Акимовой, многие компании урезали бюджеты и теперь вместо того, чтобы отправлять сотрудников решать вопросы в другой город лично, делают это онлайн.

«В соотношении постояльцев физических лиц стало больше. Жители Екатеринбурга стали рассматривать проживание в отеле как замену короткому отпуску. То есть на фоне сокращения бюджетов компаний стало больше людей, которые не хотят экономить на себе и путешествуют», – отметила представитель Клуба отельеров.

Пока в отелях Екатеринбурга цены повышать не планируют, хотя и говорят, что предпосылки для этого есть. «Уровень сервиса в нашем регионе достаточно высокий.Но все более и более сложно держать высокую планку сервиса в связи со следующими факторами. Во-первых, неконтролируемый рост цен поставщиков, которые уже трижды с декабря поднимали цены. Во-вторых, [из-за пандемии произошел] отток рабочей силы. Сегодня у отелей сильная конкуренция в [наборе] линейного персонала, увеличился фонд оплаты труда. Все это приводит к оттоку прибыли предприятий. […] Если кто-то повысит цены, это будет нормальным и естественным путем, а не желанием нажиться на конъюктуре рынка», – прокомментировала Ольга Акимова, отвечая на вопрос «Нового Дня».

По информации и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежды Шестаковой, сегодня семья готова потратить на тур по региону 10-15 тысяч рублей, а на краткосрочные экскурсии – не более 3000 рублей.

Напомним, в прошлом году во время действия коронавирусных ограничений некоторые отели Екатеринбурга были законсервированы, другие работали как обсерваторы. Спрос начал восстанавливаться только с августа 2020 года. Тем не менее, среди крупных средств размещения никто с рынка не ушел, все продолжают работать.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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