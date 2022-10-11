Цена на отели в Екатеринбурге в 2023 году вырастет на 20-30%

В 2023 году цена на бронирование некоторых отелей в Екатеринбурге вырастет на 20-30%. Несмотря на это, постояльцев будет даже больше: в связи с празднованием 300-летия города и большой деловой программой отельеры прогнозируют загрузку до 73%. Об этом рассказал сегодня председатель комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии Екатеринбурга Максим Афанасьев, который выступал с докладом на заседании постоянной комиссии гордумы по экономическому развитию.

По его словам, загрузка отелей Екатеринбурга в последние годы держится на уровне 60%, за исключением пандемийного 2020-го, когда она падала до 40%. Но следующий год может стать рекордным из-за празднования 300-летия Екатеринбурга. В честь этого пройдет много деловых и культурных мероприятий, соответственно, ждут приезда большого количества гостей: загрузка отелей вырастет до 73%, хостелов – до 68%.

При этом, конечно, в текущих условиях прогнозы стараются делать осторожные.

«Очень аккуратно мы планируем развитие гостиничной отрасли в 2023 году, по понятным на сегодняшний день обстоятельствам. Планируем, что в городе продолжат деятельность иностранные гостиничные операторы. Основным вопросом является развитие отечественных сервисов онлайн-бронирования номерного фонда, так как иностранные сервисы в этом году ушли из России. Думаю, у отечественных хорошая прозрачная перспектива развития», – отметил Афанасьев.

Что касается иностранных сетей, их количество в Екатеринбурге сократилось. В 2018 году в городе работало шесть операторов, в 2020 году с рынка ушел Hilton, а в 2022-ом город покинул Angelo by Vienna House. Сейчас остается четыре иностранных сетевика: Hayatt, ParkInn, Novotel, Ramada.

Напомним, в 2020 году в отдельные месяцы из-за коронавирусных ограничений загрузка отелей Екатеринбурга падала до нуля: некоторые были временно законсервированы, другие выполняли функции обсерваторов. В 2021 году гостиничный бизнес начал оживать: выросла загрузка, но увеличились и цены на обслуживание.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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