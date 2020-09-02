Сотрудники отелей не хотят возвращаться на работу, опасаясь повторного закрытия гостиниц из-за второй волны пандемии

Отельеры Екатеринбурга отмечают отток персонала из отрасли: сотрудники не готовы работать в нестабильной обстановке, когда гостиницы в любой момент снова могут оказаться закрытыми.

Как рассказала на пресс-конференции в «Интерфаксе» генеральный менеджер Angelo by Vienna House Екатеринбург, член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга Ольга Акимова, с начала пандемии количество сотрудников сократилось на 33%. В первую очередь речь идет о линейном персонале: поварах, официантах, мойщиках посуды. Многие из них оказались не готовы выходить на работу сейчас, когда отели наращивают свои мощности.

«Набор линейных сотрудников осуществляется еще тяжелее, чем до пандемии. Многие не хотели выходить на работу, потому что продолжается дачный сезон, кто-то уже получает пособия [по безработице]. Например, у нас был отличный сушеф. Он ушел работать в логистику и честно сказал: через год с радостью вернусь, но сейчас не готов, потому что ему нужно более стабильное положение», – рассказала Ольга Акимова.

Из-за нестабильного спроса отельерам сложно прогнозировать, какое количество персонала им может понадобиться даже не ближайшую смену.

«Загрузка отеля может меняться в течение дня. Утром планируемая загрузка была 50% или 170 гостей, к вечеру гостей становится уже 70% или 250 человек. При этом было спланировано, что на смену выйдут только 10 горничных, а к вечеру требуется вывести еще 5. И получается ситуация, когда у нас все менеджеры идут убирать номера», – рассказала представитель Angelo by Vienna House Екатеринбург.

Напомним, спрос в отелях Екатеринбурга в августе начал постепенно восстанавливаться. Загрузка отелей в среднем по городу превысила 40%. Это намного выше, чем весной, когда часть отелей вообще стояли законсервированными, у других было занято только 5-10% номерного фонда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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