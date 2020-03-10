Из-за коронавируса отменен «Большой шлем»

В Екатеринбурге отменяются международные соревнования по дзюдо «Большой шлем», которые должны были стартовать в пятницу, 13 марта, и продлиться весь уикенд. Об этом «Новому Дню» сообщили организаторы мероприятия в Екатеринбурге. Решение связано с угрозой коронавируса. Оно принято Международной федерацией дзюдо.

Отменены также этапы в Тбилиси и Анталии, отмечает «Новый День». Причем в федерации сообщили, что запрет продлится как минимум до конца апреля.

Напомним, ранее предполагалось, что соревнования в Екатеринбурге пройдут при пустых трибунах – без зрителей. Как раз из-за угрозы распространения коронавируса. На Урал должны были прилететь около тысячи спортсменов, поскольку «Большой шлем» – квалификационные мероприятия перед Олимпиадой, а ранее власти Марокко запретили проводить любые соревнования, и в стране отменился один из этапов «Большого шлема».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Выступление Тилля Линдеманна в Екатеринбурге подверглось цензуре (ВИДЕО). / В Екатеринбурге на женщину с двумя детьми упала глыба льда с крыши. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»