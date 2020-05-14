Авиакомпании начали продажу билетов из Екатеринбурга в Сочи и Анапу – с 1 июня

Сразу несколько авиакомпаний объявили о старте продаж билетов на внутренние направления. Уже сегодня можно забронировать авиабилеты в Сочи с вылетом после 1 июня по демократичным ценам. Правда, пока власти Кубани не объявляли о снятии карантина, и всех прилетевших ждет обсерватор, если режим не будет отменен в ближайшие 2 недели.

Авиакомпания Azur Air с 1 июня начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы, говорится на официальном сайте авиакомпании. Сочи – первое для перевозчика регулярное туристическое направление внутри России, ранее авиакомпания летала преимущественно за границу.

«Стоимость билетов начинается от 2 231 рубля в одну сторону. Тарифная сетка включает три тарифа, различающихся набором услуг, – сообщает пресс-служба авиакомпании. – Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, а из регионов – два раза в неделю. Вылеты из Санкт-Петербурга и Уфы запланированы по четвергам и воскресеньям, а из Екатеринбурга и Казани – по средам и субботам».

При этом рассадка внутри салона будет обычной – без пропуска кресел. Но в авиакомпании уверяют, что принимают все меры безопасности: регулярно проводится дезинфекция воздушных судов, а также всех складских помещений, где хранится экипировочное имущество.

О старте продаж билетов на внутренние рейсы объявил и лоукостер «Победа». Сегодня на сайте можно забронировать билеты из Екатеринбурга в Сочи с 1 июня (2 990 рублей), а также билеты в Анапу – начиная с середины июня (около 2 000 рублей).

«Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей», – сообщили в авиакомпании.

Добавим, что сейчас в Краснодарском крае и Сочи по-прежнему действует особый режим. Все приезжие отправляются в обсерватор на 14 дней. Режим продлится как минимум до 23 мая. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил санаториям, которые имеют медицинскую лицензию, возобновить работу с 1 июня. Тем, у кого будет путевка, не нужно будет ехать в обсерватор. Но гостям нельзя будет выходить с территории санатория, ходить на море и в общественные места – санатории будут выполнять в первую очередь оздоровительные функции. Решение об открытии отелей в крае пока не принято. Пока отельеры ориентируются тоже на 1 июня – именно до этой даты по решению правительства России закрыты все средства размещения в курортных зонах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.20

Количество ДТП с нетрезвыми водителями достигло 13%. / Девушка записала обращение к министру Мурашко после смерти матери, которой дважды отказали в госпитализации: «У нее не коронавирус, куда мы ее» (ВИДЕО). / Число ДТП с участием водителей такси возросло на 70%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»