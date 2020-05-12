Санатории Кубани начнут работать с 1 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил санаториям, которые имеют медицинскую лицензию, возобновить работу с 1 июня. При этом курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года.

«С 1 июня – возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Таким образом, в крае начинается поэтапный выход из режима ограничений. Кондратьев анонсировал работу предприятий ряда отраслей, а также ликвидацию пропусков на передвижение внутри муниципалитетов. Ограничения будут сниматься, если позволит эпидобстановка.

«Сегодня возобновляют работу все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи. С 23 мая – все предприятия строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров до 400 квадратных метров», – написал губернатор

Режим самоизоляции на Кубани действует с 12 апреля, до этого с 31 марта был введен карантин. Кондратьев ранее отмечал, что если Кубань «не выйдет из коронавируса» до 1 июня, то курортной отрасли будет нанесен непоправимый ущерб.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о прекращении режима нерабочих дней, продлившегося шесть недель. При этом глава государства предоставил региональным властям право решать, когда снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Краснодар, Зоя Осколкова

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