Уральцы не полетят в Сочи, пока не будет доступа к морю, – сезон может начаться только в июле

Эксперты не ожидают, что жители Урала массово отправятся к Черному морю в июне – несмотря на то, что несколько авиакомпаний уже объявили о старте полетов с 1 июня. По мнению участников туррынка, более реалистичный прогноз – на отдых в июле.

Как ранее писал «Новый День», авиакомпании начали продажу авиабилетов из Екатеринбурга в Сочи с 1 июня, в Анапу – с середины месяца. Цены намного ниже, чем в прошлые годы: улететь можно за 2-3 тысяч в одну сторону (для сравнения – в прошлом году билеты в Сочи в июне стоили свыше 10 тысяч).

Однако эксперты считают, что говорить о старте массового летнего отдыха в июне рано. Власти Краснодарского края до сих пор не приняли решения о допуске к морю. А именно этот фактор будет интересовать всех желающих отправиться на юг – можно ли будет купаться.

«Вопрос на разрешение выхода к морю только со стороны кажется несущественным, техническим. Но на самом деле – он будет определяющим при принятии решений отправляться в Сочи или нет. Я на днях разговаривал с коллегами из Краснодарского края, там пока нет никакого решения властей, что туристов допустят на море. И лично мое мнение: для уральцев полноценный отдых на черноморском побережье, с купанием и оздоровлением, будет доступен только в июле», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Напомним, власти Сочи и Краснодарского края с 1 июня разрешили санаториям с медицинской лицензией принимать туристов. Но пока постояльцам будет разрешено находиться только на территории комплексов. Никакие походы на море невозможны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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