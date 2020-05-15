Глава Крыма переложил ответственность за срыв курортного сезона на федеральные власти

Ответственность за разорение курортно-туристической отрасли крымские чиновники переложили на федеральные власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава РК Сергей Аксенов заявил, что у правительства республики нет окончательного решения по курортному сезону. Предприятия и организации этого сегмента внесены в отдельный список тех, кому запрещено возобновлять работу с 18 мая.

Между тем, представители турсферы заявляют: если вопрос не будет положительно решен в течение месяца, минимум половина работающих в отрасли будет разорена.

«Большого потока туристов не будет в связи с закрытием целых регионов, но малые объекты ждут хоть какого-нибудь сезона, – сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. – И если к 1 июля в рамках соблюдения норм и требований Роспотребнадзора не откроются объекты, то малый бизнес и отраслевые организации к зиме просто не выживут. 50% процентов перестанут существовать и будут вынуждены продавать свои объекты. Такая тенденция уже намечается».

Прогноз вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова более пессимистичный: «Если к 1 июля регион (неважно, Краснодарский край или Крым) не откроется, то перестанет существовать до 90% индустрии гостеприимства в целом».

Впрочем, даже если работать гостевым домам и отелям внезапно разрешат, то многие из них не смогут выполнить требования Роспотребнадзора: «Например, объекты с 20 номерами и небольшим кафе по требованиям Роспотребнадзора должны в два раза увеличить штат горничных, официантов, поваров. За июль и август при 100%-ной загрузке прибыль составит 100 тысяч рублей. И эти деньги нужно будет растянуть на весь год. Дешевле не работать», – считает Стамбульникова.

Представители отрасли считают, что в таких условиях выживут только нелегалы: они и сейчас сдают в аренду квартиры и гостевые дома при этом не платят налоги. Это подтверждают и крымские власти. Так, только во время последней «контрольной закупки» пара сотен мест размещения подтвердили, что принимают заявки на размещение.

Впрочем, запреты на деятельность обходят и легальные довольные крупные отели. Например, крымчане сообщают, что один хорошо известный туркомплекс на ЮБК буквально забит «командировочными». Власти республики эту тему предпочитают не обсуждать.

И перекладывают ответственность за срыв сезона на федеральное правительство: «Решение по курортному сезону в Крыму будет принято на федеральном уровне до 1 июня. Пока сохраняются все ограничения», – сообщил сегодня Аксенов.

Позиция крымских чиновников отражается и на действии властей Севастополя: даже если городские власти решат отменить режим самоизоляции и начать сезон, туристы в город все равно не смогут попасть из-за ограничений, введенных в Крыму.

Симферополь, Олег Яковенко

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