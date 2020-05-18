Отдыхающих на пляжах в Сочи обяжут соблюдать дистанцию

Мэрия Сочи введет ограничения на пляжах этим летом в целях борьбы с распространением коронавируса. В частности, отдыхающим будут напоминать о необходимости соблюдать дистанцию.

В настоящее в Сочи завершается подготовка к летнему сезону, проведены все конкурсы и пляжи закреплены за арендаторами. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма горадминистрации Светлана Батяйкина.

«Как только ограничения будут сняты, все пляжные территории будут открыты. Именно для того, чтобы войти в этот режим функционирования спокойно и планомерно, мы ведем подготовительную работу. Можно отметить, что готовность пляжных территорий достаточно высокая, порядка 80-90%», – приводит слова чиновницы пресс-служба мэрии.

На пляжах сейчас устанавливают тревожные кнопки, сигнализацию и системы видеонаблюдения. Кроме того, будет введено социальное дистанцирование, а отдыхающих будут информировать, что нужно соблюдать дистанцию.

В этом году в городе организовано 190 пляжные территории, из них 82 – муниципальные, 108 – принадлежат объектам санаторно-курортного комплекса.

Напомним, власти Сочи и Краснодарского края с 1 июня разрешили санаториям с медицинской лицензией принимать туристов. Но пока постояльцам будет разрешено находиться только на территории комплексов. Никакие походы на море невозможны.

Как ранее сообщал «Новый День», эксперты не ожидают, что жители Урала массово отправятся к Черному морю в июне – несмотря на то, что несколько авиакомпаний уже объявили о старте полетов с 1 июня. По мнению участников туррынка, более реалистичный прогноз – на отдых в июле.

Сочи, Зоя Осколкова

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