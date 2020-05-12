Калининград за 30 тысяч, Байкал – за 100 и бюджетная Удмуртия: какие альтернативы загранице готовит туррынок

Туристический сезон 2020 может стать особенным: на случай закрытых границ туроператоры готовят новые программы внутри России. Популярными в этом году могут стать Калининград, Алтай, Байкал, Камчатка и регионы Северного Кавказа. Также появятся бюджетные предложения по Удмуртии и Башкирии. Куда смогут поехать екатеринбуржцы и сколько это будет стоить – в обзоре РИА «Новый День».

Ранее мы уже писали, что внутренний туризм в России возобновится первым после отмены ограничительных мер по коронавирусу. Зарубежные поездки станут возможны, по разным оценкам, в июле, либо вообще ближе к осени. Поэтому этим летом многие туроператоры переориентируют свои чартеры, которые в прошлые сезоны летали за границу, внутрь России, рассказали «Новому Дню» эксперты туррынка.

Компании готовы предлагать комплексные туры на юг России, в Абхазию, Крым. Но морской отдых и раньше был популярным. Отличием этого лета может стать то, что в топ направлений выйдут «не морские» курорты. Туррынок делает ставки на Калининград, Алтай, Байкал, Карелию, Камчатку и Казань. Кроме того, появятся предложения по Башкирии и Удмуртии. По некоторым направлениям туристы смогут отдохнуть организованно, по другим предпочтут самостоятельные путешествия.

«Туроператоры некоторые делают в этом сезоне ставку на Калининград. Из Екатеринбурга впервые появились чартерные рейсы, авиакомпания «Россия» планирует летать с 6 июня по 19 сентября раз в неделю. Хотя, конечно, старт программы будет зависеть от ограничительных мер, – рассказал «Новому Дню» менеджер турагентства Friends Travel в Екатеринбурге Дмитрий Денгольц. – В предложения туроператоров входит не только сам Калининград, но и его окрестности. Куршская коса, Янтарный, другие курорты Балтийского моря. Есть вероятность, что туристы могут открыть для себя новое направление европейского склада. Может, кто-то и раньше хотел побывать там, но пока были открыты границы, это намерение отодвигалось. Прогулки вдоль моря, новая еда, впечатления, экскурсионные составляющие – потенциал у такого отдыха есть, но популярность будет зависеть от того, как туроператоры будут рекламировать, какие будут цены. Пока ценник с вылетом из Екатеринбурга небольшой. Например, если вылететь 6 июня, то отдых на двоих на неделю в отеле «Терраса» будет стоить 31 тысячу рублей с перелетом, в конце месяца этот же отель будет 44 тысячи».

Что касается безопасности, то сегодня в Калининграде уже разрешили гулять, постепенно начинают снимать ограничительные меры. Поэтому турагенты надеются, что в июне это российско-европейское направление уже можно будет предлагать туристам.

Еще одно новое именно для туроператоров направление – Анапа и ее окрестности. По словам экспертов, в этом году Сочи не вместит всех желающих (в случае если туристический сезон все-таки начнется). Поэтому туроператоры прорабатывают экскурсионно-пляжные программы с размещением в Анапе.

«Анапа может заинтересовать не только семейных туристов, которым нужно только море, но и тех, кто привык ездить в Европу. Рядом с Анапой есть хорошие винодельческие хозяйства, есть Абрау-Дюрсо, есть Новороссийск. Можно составить хорошие экскурсионные программы, потенциал Анапы не до конца раскрыт среди тех, кто любит европейский отдых. И туроператоры в этом году ставят чартеры, что удешевит туры, – рассказал Дмитрий Денгольц. – Также есть надежда, что состоится сезон в Абхазии. Там очень красиво, чистое и спокойное море – у направления есть поклонники. Надеемся, что к концу июня – в июле туда можно будет ездить. Но для этого должен быть отменен двухнедельный карантин для приезжающих, который сейчас обязателен».

Что касается цен, то в Анапе недельный отдых на двоих в середине июля сейчас можно забронировать по ценам от 43 тысяч рублей (проживание в санатории экономкласса, трехразовое питание). Абхазия чуть дороже – от 50 тысяч рублей (размещение на базе отдыха, либо в пансионате, трехразовое питание).

Также в этом году будут популярны курорты Байкала, Камчатки, Алтая, поездки в Казань. Но здесь, как правило, туристы предпочитают самостоятельный отдых, либо бронируют у туроператоров «наземные» услуги (отель, трансфер, экскурсии), а добираются до места сами.

«Из Екатеринбурга и в прошлом году, и в этом стоят рейсы «РусЛайн» в Горно-Алтайск. Но там небольшой самолет на 50 человек, и комплексных предложений от туроператоров, включающих перелет, трансфер, отель, экскурсии, – я не видел. У туроператоров есть неуверенность, что такие программы будут популярны, есть риски с чартерами, поэтому пока их не ставят. Но само направление, конечно, потрясающее – яркое, интересное», – считает Дмитрий Денгольц.

Некоторые туроператоры все-таки делают туры по этим российским направлениям на базе регулярных рейсов. Например, уральский туроператор «Европорт» в этом году рассчитывает как раз на популярность внутрироссийского отдыха.

«Мы верим, что с 1 июня, когда снимут ограничения на работу отелей или хотя бы смягчат, тогда вернутся в расписание Кольцово рейсы в Минеральные Воды, Калининград, Иркутск. Тогда мы готовы будем предложить много вариантов отдыха, – рассказал «Новому Дню» директор по продукту туроператора «Европорт» Антон Потапов. – Калининград – для тех, кто соскучился по Европе, но вряд ли попадет туда в этом году. Иркутск – это Байкал и всевозможные достопримечательности, природа, отдых, уединение. Минеральные Воды – это не только лечение, как принято считать, но это – огромная экскурсионная составляющая. Можно смотреть Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чеченскую Республику, Карачаево-Черкесию – там огромный потенциал. Также надеемся, что «Уральские авиалинии» запустят дважды в неделю рейс в Горно-Алтайск. Тогда екатеринбуржцам будет доступен кусочек «российской Швейцарии», детокс-отдых в специальных отелях, Белокуриха и не только. Еще ждем возобновления рейсов в Краснодар, на базе перелетов туда у нас формируется большой спектр программ по Адыгее – тоже прекрасное самобытное направление».

Кроме того, «Европорт» советует жителям Екатеринбурга и области обратить внимание на Башкирию и Удмуртию.

«Татарстан, Башкирия и Удмуртия – еще три направления, которые могут стать популярными после снятия ограничений. До них недалеко ехать, и это демократичные по ценам варианты отдыха, – отметил Антон Потапов. – Про Татарстан все понятно: Казань и раньше пользовалась большой популярностью. Что касается Башкирии, то там невероятная природа, колорит и при этом низкие цены. Если мы не говорим о топовых санаториях, а рассматриваем варианты отдыха в загородных отелях, то отдохнуть можно будет очень бюджетно. Удмуртию мы тоже планируем предлагать этим летом туристам. Никто ничего не знает про этот регион, кроме того, то там перепечи, автомат Калашникова и Ижевск. А там большой потенциал».

Что касается цен на отдых на российских курортах, пока туроператоры надеются, что «наземная составляющая» останется на уровне прошлых лет. Санатории формируют свой бюджет еще в декабре и не могут отступаться от заранее заявленных цен. Представители курортов тоже пока не заявляли об удорожании экскурсионных программ. А вот перелет к месту отдыха может даже подешеветь.

«Здесь будут предложения более интересные, чем были в январе-феврале. Немного подешевел авиакеросин. Кроме того, перед авиакомпаниями будет стоять непростая задача – наполнять самолеты. Сделать это можно будет, только заманивая ценой. Ведь за время простоя никто из людей богаче не стал, поэтому всех будет волновать вопрос цены летнего отдыха. Мы ждем, что авиабилеты станут доступнее», – прокомментировал Антон Потапов.

Тем не менее, отдых на Байкале и Алтае по-прежнему не назвать дешевым. Так, агентство Friends Travel в пример привело экскурсионный тур по Алтаю на 6 дней: он обойдется в 56 тысяч рублей на двоих. Но перелет придется оплачивать отдельно. То же самое с Байкалом: в августе тур «Жемчужина Байкала» будет стоить 56 тысяч рублей на двоих за неделю + дополнительно оплачиваются авиа и ж/д билеты. На данный момент авиабилеты в Иркутск и обратно обойдутся жителям Екатеринбурга в 40 тысяч. Итого – за отдых на Байкале придется заплатить около 100 тысяч на двоих.

«Туроператоры сейчас принимают предоплату от 10 до 50%, все сразу платить не надо. Если тур не сможет состояться – получится сделать перенос на другие даты или направление. Однако нужно понимать, что если тур не состоится по причине закрытия направления или продления режима самоизоляции и повышенной готовности, то туроператоры деньги вернуть не смогут оперативно и будут предлагать приоритетно перенос денег, а не возврат. Бронировать нужно путевку не на последние деньги, иметь резерв на решение текущих проблем», – посоветовал Дмитрий Денгольц.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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