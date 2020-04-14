АТОР: ожидаем возобновления туров по России в июле-августе, за границу – позднее

Глава Ассоциации туроператоров России считает, что путешествия внутри России возобновятся только в июле-августе. Туры за границу пока планировать почти невозможно. «Надеемся, что в 2021 году можно будет ездить и путешествовать в том формате, как было до пандемии», – прокомментировала Майя Ломидзе.

Как рассказала сегодня на онлайн-пресс-конференции в ТАСС глава АТОР Майя Ломидзе, сегодня невозможно сформировать картину будущего и сказать, какой станет ситуация на рынке после пандемии.

«Мы не понимаем очередности открытия стран, не понимаем, что будет происходить внутри страны. Но даже на наш непросвещенный взгляд, Россия откроется для россиян как туристическое направление раньше, чем зарубежные. Пока все перебронирования сосредоточены на июль-август. Надеемся, что как раз эти месяцы станут началом восстановления туристической индустрии, – прокомментировала Майя Ломидзе. – Как будет с выездным туризмом, пока сложно сказать. Надеемся, что в 2021 году можно будет ездить и путешествовать в том формате, как было до пандемии».

Туроператоры рассчитывают, что когда пандемия закончится, им на руку сыграет отложенный спрос.

«У людей не пропадет желание ездить. Это дает надежду, что туротрасль, пережив нокдаун, не умрет. Компании постараются найти способы остаться на рынке, чтобы когда будет спрос – появились предложения», – добавила глава Ассоциации туроператоров России.

Как уже сообщал РИА «Новый День», почти все крупные российские туроператоры заявили о готовности перенести оплаченные туры с мая-июня на более поздние даты без доплат. Чаще всего речь идет о переносе на осень.

Москва, Ольга Тарасова

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