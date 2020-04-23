Туроператор: туристы будут бояться самолетов и поездов после завершения пандемии

Заместитель генерального директора федерального оператора «TUI Россия и СНГ» рассказал, каким он видит туристический рынок после завершения пандемии коронавируса. По мнению Александра Сирченко, люди в первое время будут выбирать туры выходного дня в пределах своего и соседнего региона. Кроме того, будет много таких, кто побоится путешествовать на самолетах и поездах из-за риска подхватить какой-нибудь вирус.

Заместитель генерального директора по работе с органами власти и коммуникациям туроператора «TUI Россия и СНГ» Александр Сирченко считает, что после завершения пандемии коронавируса туристический рынок точно изменится. Об основных трендах представитель одного из крупнейших туроператоров рассказал в ходе онлайн-конференции «Большой Урал – Online-Репетиция». «Границы будут долго закрыты. Это может продлиться и до осени, и дольше. Первыми откроются российские регионы. И мы надеемся, что отложенный спрос даст определенный результат. У людей появится желание путешествовать, но они будут ограничены рамками страны. Поэтому преимущественно будут востребованы короткие туры, туры выходного дня, – рассказал Александр Сирченко. – Активнее будет развиваться деловой туризм, включая MICE. Люди будут сочетать деловой туризм + отдых, обучение + отдых, лечение + отдых. То есть таким образом постараются экономить». Кроме того, эксперт высказал предположение, что в первое время после снятия ограничений, связанных с распространением Covid-19, люди будут опасаться путешествовать на самолетах и поездах, потому что останется «боязнь подхватить инфекцию».

«В послекоронавирусное время у людей все равно останется ощущение опасности, связанное с самим коронавирусом. Прежде, чем принимать решение о поездке в тот или иной регион, у туристов будет естественное желание проверить – как это будет организовано», – отметил Александр Сирченко. Напомним, ранее все крупные российские туроператоры заявили о готовности перенести оплаченные туры, которые должны состояться в мае-июне, на более поздние даты без доплат. Чаще всего речь идет о переносе на осень.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что путешествия внутри России возобновятся только в июле-августе. Туры за границу пока планировать почти невозможно. «Надеемся, что в 2021 году можно будет ездить и путешествовать в том формате, как было до пандемии», – прокомментировала Майя Ломидзе.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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