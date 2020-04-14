«Чудес не бывает. Возвращать не из чего», – ассоциация туроператоров о выплатах за несостоявшиеся туры

В Ассоциации туроператоров России заявили, что в сегодняшней ситуации туристы не могут рассчитывать на возврат средств за несостоявшиеся туры и отмененные рейсы. «Чудес не бывает. Возвращать не из чего – ни туроператорам, ни авиакомпаниям. Перенос дат путешествий или депозиты – единственное, что мы можем рекомендовать», – прокомментировала сегодня глава ассоциации Майя Ломидзе.

По данным АТОР, всего из-за ситуации с коронавирусом пострадали более 200 тысяч туристов в России: это те, у кого отменились туры и за границу, и внутри России. И если в самом начале развития пандемии туристы могли рассчитывать на полный возврат средств, либо на частичные выплаты, сегодня это невозможно.

«О возврате средств никто речи не ведет, включая авиакомпании. Рассчитывать на возврат средств бессмысленно. Чудес не бывает. Возвращать не из чего – ни туроператорам, ни авиакомпаниями. Перенос дат или депозиты – единственное, что мы можем рекомендовать», – отметила сегодня на онлайн-пресс-конференции в ТАСС глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Сегодня сами туроператоры, по данным АТОР, не могут получить средства от своих иностранных партнеров – отелей и авиакомпаний. «Изначально партнеры компенсировали туроператорам какие-то издержки, авиакомпании тоже сначала что-то возвращали. Но начиная с середины марта никто ничего не возвращает. Падение на всех туристических направлениях до 95-95%. Естественно, ни о каких возвратах речи не идет», – заявила глава АТОР.

Единственный способ хоть как-то сохранить свои деньги, уже уплаченные за тур, – перенести даты тура или оставить средства на депозитах у туркомпании, – считает руководитель АТОР. Такие же рекомендации накануне дал и Роспотребнадзор, выпустивший памятку для потребителей в разных отраслях. В ней говорится, что туристам не рекомендуется обращаться в суды для возврата средств за несостоявшиеся туры. В случае массового обращения в суды туроператорские компании будут банкротиться, а средств финансовых гарантий страховых компаний не хватит, чтобы выплатить деньги всем пострадавшим от банкротства. Роспотребнадзор рекомендует туристам договариваться с туроператорами в досудебном порядке.

Напомним, сейчас все туроператоры предлагают туристам оставить средства на депозитах и воспользоваться ими, когда ситуация с пандемией коронавируса и закрытием границ стабилизируется. Такой же вариант с недавнего времени предлагают и авиакомпании: вместо реальных денег они возвращают пассажирам отмененных рейсов баллы в личном кабинете либо предлагают другие даты вылета.

Москва, Ольга Тарасова

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