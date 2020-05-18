Эксперты: после открытия границ цены на поездки не вырастут – страны будут заманивать туристов

Эксперты туристического рынка не прогнозируют роста цен на туры после отмены всех ограничений, связанных с Covid-19. Власти популярных у путешественников стран будут субсидиями и скидками привлекать чартеры с туристами, чтобы люди приезжали и тратили свои деньги, помогая пострадавшей экономике.

«Я считаю, что роста цен на турпродукт по причинам повышенного спроса или по причинам, связанным со сложностью выполнения новых правил в связи с коронавирусом – не будет. Рынок будет стараться сделать туры наиболее приемлемыми для потребителя. Страны, их правительства будут давать максимальные спецпредложения, будут субсидировать перелеты в их страны, чтобы вернуть себе туристов, чтобы человек приехал и потратил свои деньги во благо той страны, которую он выбрал (для отдыха), – считает глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. – Возможно, поднимутся в цене авиабилеты, потому что, скорее всего, будет запрещено садить столько человек в самолет, сколько раньше заполняли. Но даже с учетом того, что авиабилет поднимется в цене, полная стоимость турпродукта будет на том же уровне, что и до пандемии, а может, и меньше».

Другой эксперт привел в пример Турцию: полеты из России были запрещены с декабря 2015 года по сентябрь 2016-го. Но после отмены ограничений турецкие власти совместно с турбизнесом смогли быстро не только восстановить турпоток из России, но и нарастить его.

«Многое будет зависеть от той линии, которую выберут власти той или иной страны. Вспомните, когда мы год не сотрудничали с Турцией, после открытия страны власти субсидировали чартеры, отели давали скидки – за счет этого Турция очень быстро обратно отвоевала свою долю российских туристов. В прошлом летнем сезоне треть уральцев, которые выезжали на отдых, выезжали именно в Турцию», – привел пример руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Добавим, что сейчас на счетах туроператоров заморожены в виде депозитов миллиарды рублей, которые ранее туристы внесли за планируемый отдых. Из-за коронавируса поездки не состоялись, но туристические компании обещают: за счет этих денег люди смогут отдохнуть в другое время, подобрав себе равнозначный тур.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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