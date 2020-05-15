1,7 млн российских туристов лишатся денег и отдыха из-за нового закона о ваучерах

В законопроект о возможности замены несостоявшихся путешествий так называемыми ваучерами – обязательствами туроператоров предоставить равнозначный турпродукт в течение установленного срока – были внесены изменения. Если норму примут с поправками, то не менее 1,7 млн российских туристов останутся и без отдыха, и без денег. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

В новом проекте текста документа, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, из списка компаний, на которые распространяется право выдавать туристические ваучеры, исключены все туроператоры по выездному туризму. То есть обязательства на равнозначный тур из-за пандемии смогут выдавать только компании, продающие туры по России, в том числе речные круизные туроператоры. Более того, новый вариант законопроекта предусматривает создание списка туроператоров, которые смогут выдавать ваучеры. Такой перечень должен появиться на сайте Ростуризма.

В АТОР также указали на еще одну поправку, появившуюся в документе. «Туроператор, включенный в перечень, обязан до истечения срока действия обязательства возвратить туристу и (или) иному заказчику туристского продукта уплаченные ими за туристский продукт денежные суммы в случае невозможности совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства) в течение 90 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования». С этой оговоркой ваучеры теряют всякий смысл, так как она делает обязательными именно денежные возвраты.

«Новый текст законопроекта вызывает недоумение. В Государственной Думе в ходе первого чтения не было вопросов к «туристической части» законопроекта. Кому и почему вдруг понадобилось вносить в него поправки, радикально меняющие смысл и сам объем поддержки туротрасли – непонятно», – отметили в Правовой службе АТОР.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, если закон будет принят в текущей редакции, то под угрозу попадает весь сегмент организованного туризма в России. «Учитывая объем перенесенных зарубежных туров, крупнейшие игроки рынка выездного туризма будут принуждены к фактическому банкротству. Не надо иллюзий: в этом случае потребители получат вместо перенесенного отдыха или денег, потраченных на тур, лишь незначительные суммы по страховым гарантиям», – пояснила Ломидзе. По подсчетам АТОР, без отдыха и денег останутся не менее 1,7 миллионов российских граждан.

Как ранее писал «Новый День», документ был внесен Минэкономразвития России. Если он будет принят, туроператоры смогут на законных основаниях не возвращать деньги за несостоявшиеся туры, оставляя их на своих счетах в форме депозитов. С критикой в адрес документа выступил директор Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. По его мнению, законопроект не защищает интересы туристов и турагентов.

Москва, Зоя Осколкова

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