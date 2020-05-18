Туроператоры написали письмо Путину с просьбой не принимать поправки в закон о ваучерах

Российский союз туриндустрии и другие туристические организации написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Они просят не принимать поправки, которые не позволят туроператорам по выездному туризму пользоваться механизмом выдачи ваучеров. Письмо подписали уже 8 100 человек.

Напомним, 15 мая стало известно, что в законопроект о возможности замены несостоявшихся путешествий так называемыми ваучерами были внесены изменения. В новом проекте текста документа, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, из списка компаний, на которые распространяется право выдавать туристические ваучеры, исключены все туроператоры по выездному туризму. То есть обязательства на равнозначный тур из-за пандемии смогут выдавать только компании, продающие туры по России, в том числе речные круизные туроператоры. Более того, новый вариант законопроекта предусматривает создание списка туроператоров, которые смогут выдавать ваучеры. Такой перечень должен появиться на сайте Ростуризма. Ранее в Ассоциации туризма заявили, что если поправки будут приняты во втором и третьем чтении, свои деньги не увидят около 1,7 миллиона туристов в России – туроператорам из-за коронавирусного кризиса сейчас нечем платить.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС директор Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, за выходные туротрасль написала открытое письмо в адрес Владимира Путина с просьбой не принимать эти поправки.

«Нельзя исключать туроператоров по выездному туризму из этого списка. Это приведет к тому, что будет масса негативных последствий, связанных с банкротствами туроператоров, с неполучением туристами своих денег. Может произойти обрушение рынка, – заявил Андрей Игнатьев. – У нас с начала пандемии был девиз: не аннулируй, а перебронируй даты. И сегодня мы видим, что турбизнес может выполнить обязательства в лучшем случае в течение года, а еще лучше выдавать ваучеры на 18 месяцев. И мы уверены, что в этот срок туроператоры смогут предоставить своим туристам поездки. С помощью рыночных механизмов мы выйдем на такую возможность».

Напомним, первоначальный вариант законопроекта предусматривал, что ваучеры вместо денег смогут выдавать абсолютно все туроператоры в случае принятия соответствующего решения правительством.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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