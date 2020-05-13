Эксперт: законопроект о ваучерах туроператоров не учитывает интересы туристов и турагентств

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому туроператор сможет предоставлять туристам ваучеры за несостоявшиеся из-за коронавируса поездки. По сути документ узаконит депозиты, которые туркомпании начали создавать еще в марте, не возвращая реальные деньги. По мнению экспертов, законопроект пока не учитывает интересы туристов и розничных турагентств – и те, и другие рискуют потерять деньги.

Как ранее писал «Новый День», документ был внесен Минэкономразвития России. Если он будет принят, туроператоры смогут на законных основаниях не возвращать деньги за несостоявшиеся туры, оставляя их на своих счетах в форме депозитов. Накануне Госдума приняла законопроект в первом чтении и вчера же до вечера в него должны были внести поправки.

Пока же основные положения проекта предполагают, что в ряде случаев (как, например, сейчас с распространением коронавируса) правительство сможет принимать решение о приостановлении «на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта».

То есть туроператор взамен возврата денег будет выдавать туристу некий ваучер, по которому заказчик сможет отправиться в путешествие в другое время. Важно: законопроект не устанавливает порядок предоставления такого сертификата/ваучера, срок его действия и форму. Это должно будет позднее принять правительство. А до тех пор у экспертов туротрасли немало вопросов к законопроекту.

Так, по мнению директора Уральской ассоциации туризма, руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, в существующей редакции законопроект не защищает интересы туристов и турагентов.

«Мое личное мнение – да, закон такой нужен. Но в том виде, в каком он принят в первом чтении, не учтен ряд моментов. Самое важное – закон затрагивает исключительно интересы туроператоров и не затрагивает интересы туриста, а также не стоит вопрос о комиссиях турагентов, – считает Михаил Мальцев. – Во-первых, пока неясно, на какой срок будут замораживаться деньги туристов. Если это будет несколько месяцев, то не понятно, зачем вообще такие усилия (ничего не изменится). Если, например, ваучеры будут выдаваться на год и более, появляются другие опасения. Возникает вопрос: если у туроператоров нет денег сейчас, то откуда они возьмутся через год? Ведь, скорее всего, остатки денег, которые есть у туроператоров, уйдут на содержание офисов, зарплату сотрудникам. И тогда вполне вероятно, что не удастся ничего взять туристам. Более того – есть вероятность, что за год какие-то туроператоры поймут, что у них нет ни возможности, ни желания возвращать деньги, либо оказывать туроператорскую услугу. А года вполне хватит подготовиться: перевести куда-то средства, поменять учредителя, внести изменения в уставные документы».

Еще один вопрос, который не учтен в проекте, – что делать с комиссиями турагентов? Ведь фактически турагенты свою работу выполнили: они подобрали тур, забронировали его у туроператора и помогли туристу оформить все документы. Но турист никуда не отправился, и не понятно – имеют ли право агенты на получение своей комиссии.

«Возможно, не стоит спешить с принятием документа во втором и третьем чтениях без доработок. Либо правительство должно выпустить отдельные подзаконные акты, которые прояснят все эти моменты», – добавил собеседник агентства.

При этом игроки туррынка убеждены, что дорабатывать проект не будут. Поправки после первого чтения вносились уже вчера вечером. Поэтому существует большая вероятность, что закон примут либо сегодня, либо до конца текущей недели.

Напомним, с марта этого года туроператоры перестали возвращать туристам деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса туры. С тех пор средства фактически заморожены на счетах туроператоров в виде авансов на будущие путешествия. Туркомпании уверяют клиентов, что этими деньгами можно будет оплатить путешествие, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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