Деньги вернуть не получится, даже если страна закрыта: туроператоры ввели 100% штрафы за аннуляции

Многие крупные туроператоры в последние два дня ввели стопроцентные штрафы за аннуляции туров. Речь идет о несостоявшихся поездках в страны, которые внезапно оказались закрытыми. Туристам предлагают либо перенести дату отдыха, либо оставить деньги на депозите и потом выбрать другое направление.

О новых правилах на туррынке «Новому Дню» сообщили сразу несколько турагентов. «Со вчерашнего дня у Anex Tour, Pegas Touristik, Tez Tour аннуляция за вычетом фактически понесенных расходов – 90-100%. У нас туристы должны были лететь во Вьетнам на днях, но страна закрылась, туристов не принимают. Люди хотят вернуть деньги, сейчас не самые лучшие времена у всех. Но оператор выставляет 100% штраф за аннуляцию, – рассказала «Новому Дню» представительница одного из агентств Екатеринбурга. – В беседе сотрудники поясняют, что оператор не может сейчас вернуть деньги, ему надо выживать. У других операторов тоже не можем вернуть 100% за аннуляции».

Сегодня турагентства получили письма от оператора Anex Tour. «Ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации на рынке наш иностранный туроператор был вынужден пересмотреть ФПЗ (фактически понесенные затраты) на всех заявках, аннулированных с 18.01.2020, на основании контрактных отношений с поставщиками услуг. В результате этого размер ФПЗ составил сумму, равную произведённой оплате», – говорится в пояснении оператора. При этом оператор говорит, что ФПЗ можно минимизировать. Но для этого надо будет подавать заявление уже после оплаты штрафа. И по новым условиям срок рассмотрения заявлений на минимизацию увеличили до 60 дней, выплаты по итогам рассмотрения заявления – еще 10 дней.

Эксперты туррынка говорят, что действительно некоторые туроператоры пошли на такие меры, чтобы удержать деньги на счетах. «По сути операторы принуждают оставлять им деньги, вводя такие штрафы. Люди предпочтут оставить условные 200 тысяч на будущий отдых на неком депозите, нежели совсем потерять эти деньги на штрафах», – рассказал знакомый с ситуацией представитель туристической розницы. Туристам действительно предлагают в качестве альтернативы оставить деньги на депозите оператора и когда страны начнут открываться, забронировать на эти средства другой вариант отпуска. Депозиты обещают хранить вплоть до декабря 2021 года (такие условия озвучивают почти все федеральные операторы).

Екатеринбургское агентство Friends Travel сегодня опубликовало в своем «Инстаграм» рекомендации туристам. Всем советуют сохранять деньги на депозитах операторов и ждать стабилизации ситуации. Руководитель агентства поясняет, что операторы действуют в рамках закона. На данный момент официальным распоряжением Ростуризма запрещено посещение лишь 4 стран: Китая, Южной Кореи, Италии и Ирана. И 100% денег, уплаченных за несостоявшиеся поездки, можно получить только по этим странам. По всем остальным случаям невыезда (страны закрыли границы, поменяли визовый режим и так далее) туроператор будет возвращать деньги, согласно условиям договора – за вычетом фактически понесенных расходов, которые могут доходить до 100%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

Областная счетная палата сможет проверять бюджеты муниципалитетов. / На Уралмаше не стали закрывать на карантин школу для глухих детей. / Екатеринбуржцу подкинули датчик слежения в BMW X5 (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»