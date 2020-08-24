В 90% случаев туроператорам удалось убедить туристов не идти в суд из-за сорванных пандемией туров

В России постепенно формируется судебная практика, когда суды встают на сторону туроператоров в спорах о возврате денег за сорванные во время пандемии туры, – сообщил руководитель «Турпомощи» Александр Осауленко. Хотя есть и обратные примеры, когда туристам через суд возвращают деньги. Но в 90% случаев дело до суда вообще не доходит.

Как ранее писал «Новый День», еще в апреле 2020 года, когда стало понятно, что границы закрылись надолго, все крупные туроператоры прекратили возвращать туристам деньги за несостоявшиеся туры. Альтернативы тогда было две: либо оставлять деньги на депозитах туркомпаний, либо переносить даты туров вплоть до конца 2021 года. Общая цена несостоявшихся туров, по оценке экспертов, составляет около 180 миллиардов рублей. Позднее на законодательном уровне было принято решение, разрешающее туроператорам взамен несостоявшегося из-за пандемии тура выдать «обязательство», по которому путешествие должно состояться до конца 2021 года. И только в противном случае турист может рассчитывать на получение денег – но тоже в срок до 31 декабря следующего года.

Известны случаи, когда туристов не устроил такой вариант, и они обратились в суд. До принятия постановления правительства суды, бывало, вставали на сторону туристов – и им возвращали деньги за отмененные туры. Но в последние полтора месяца формируется иная судебная практика.

«Конечно, есть судебные разбирательства. Но, что радует, уже в течение полутора месяцев принимаются положительные решения судов в пользу туроператоров – формируется судебная практика. К сожалению, не на 100% [суды встают на сторону туроператоров], потому что новое туристское законодательство осваивается судами с течением времени», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Но, по словам эксперта, до судов доходит около 10% случаев. В остальных 90% туроператоры и туристы еще до выхода постановления правительства о переносе туров смогли договориться мирно. Чаще всего туристы выбирали перенос дат своего путешествия на более поздние сроки.

https://newdaynews.ru/tourism/692673.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/688980.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/686682.html

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