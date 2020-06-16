Инвалидам и безработным вернут деньги за отмененные туры в течение 3 месяцев, остальным – до конца 2021 года: проект постановления

На портале правовой информации опубликован проект постановления, по которому туроператоры могут взамен несостоявшихся туров выдавать туристам условные «ваучеры» – обязательства организовать путешествие вплоть до конца 2021 года. Документом предусматривается и возможность возврата денег: если турист не согласен перенести даты поездки, вернуть деньги ему должны до 31 декабря 2021 года. Исключение – инвалиды, безработные и нетрудоспособные: им туроператоры должны вернуть средства в течение 90 дней. Проект доступен для публичного обсуждения до 4 июля. Затем, если не будут внесены изменения, он отправится на подписание главой правительства.

Ознакомиться с проектом постановления «Об утверждении Положения об особенностях исполнения, изменения ‎и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно...» можно на портале правовой информации.

Если постановление будет принято, туроператорам разрешат не возвращать туристам деньги за туры, которые были забронированы и оплачены до 31 марта 2020 года. Это касается и внутреннего, и выездного туриста. Взамен денег туроператор гарантирует до 31 декабря 2021 года предоставить туристу «равнозначный туристский продукт». Согласно тексту документа, «потребительские свойства» предложенного взамен туры должны соответствовать тому, который был оплачен и отменен: категория отеля, тип питания и прочие. При этом менять страну, отель и прочее не запрещается – но только с согласия туриста. Доплаты с клиентов брать не должны (только в случае улучшения условий тура по желанию туриста).

Проектом постановления предусмотрен и вариант отказа туриста от поездки в принципе. Но если турист расторгает договор, туроператор деньги вернет не сразу – а «не позднее 31 декабря 2021 года». Исключение составляют только туристы, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Так, туроператор обязан вернуть деньги в течение 90 суток трем категориям туристов (в случае расторжения договора): инвалидам, временно нетрудоспособным (более 2 месяцев подряд) и безработным (обязательна регистрация в службе занятости). Эти же условия распространяются на лиц старше 65 лет.

Добавим, что публичные обсуждения продлятся до 4 июля. Принять в них участие могут авторизованные на портале правовой информации пользователи. Затем документ отправится на подписание в правительство. Вероятнее всего, принят он будет ближе к августу, либо в августе.

Напомним, с марта, когда начали закрываться границы, тысячами отменялись заранее оплаченные туры в разные страны. В первые недели туроператоры возвращали туристам деньги, но эти средства быстро закончились. С конца марта аннулировать тур без штрафов не давал ни один крупный туроператор. С тех пор компании предлагали заморозить деньги на условных депозитах и использовать их на новый тур, когда это станет возможным. В конце мая Госдума приняла закон, который позволяет туроператорам не возвращать деньги, а гарантировать поездку в будущем – так называемый закон о ваучерах. Но для его реализации должно быть принято вышеупомянутое постановление правительства. Ранее в отрасли оценили: общая стоимость отмененных туров превышает 180 миллиардов рублей.

Москва, Ольга Тарасова

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