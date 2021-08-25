Директор Mouzenidis Travel в Екатеринбурге – об отмене туров в Грецию: это коснется 800 «ковидных» путевок

Российский туроператор Mouzenidis Travel сообщил, что оплаченные туры, которые должны были состояться до 15 сентября, не будут реализованы в срок. Туристам придется либо переносить даты, либо замораживать деньги на депозите. Пострадавшие есть и на Урале. Это порядка 800 человек, которые купили туры еще до пандемии, в 2019 году, сообщил «Новому Дню» директор «Музенидис Трэвел Екатеринбург» Артем Ипатов. При этом сам оператор с рынка уходить не намерен: туры по другим направлениям реализуются без каких-либо заминок.

Туры в Грецию отменяются минимум до 15 сентября

Как ранее писал «Новый День», проблемы изначально возникли у Mouzenidis Travel Greece – греческого туроператора, который работает под одним брендом с российским (входят в холдинг, основанный Борисом Музенидисом, который скончался весной 2021 года, – прим. ред.). С июня греческая сторона под предлогом технических и юридических проблем, связанных с передачей наследства, прекратила прием туристов.

Сначала предполагалось, что приостановка работы Mouzenidis Travel Greece продлится до июля, затем – до августа. Сейчас этот срок сдвинулся до 31 октября. Накануне поздно вечером российский оператор «Музенидис Трэвел» разослал турагентам и туристам письма, в которых говорится: туры в Грецию на базе перевозки авиакомпании Ellinair (входит в холдинг Mouzenidis) тоже не состоятся.

«Уважаемые туристы, чьи даты путешествия попадают на период с 1 по 15 сентября 2021 года! Забронированные и оплаченные вами услуги были своевременно оплачены нами греческому туроператору Mouzenidis Travel. Однако […] греческий оператор сообщил о приостановке туроператорской деятельности. В настоящее время мы делаем все, что в наших силах, для урегулирования сложившейся ситуации, но ввиду вышеизложенных обстоятельств, а также в связи с изменением в расписании полетов [...] российский туроператор информирует вас о необходимости повторного согласования сроков туров по забронированным заявкам, в состав которых входит услуга по авиаперевозке компанией Ellinair», – говорится в послании.

В то же время в некоторых странах компании, входившие ранее в огромный холдинг, либо начали процедуру банкротства, либо объявили о ликвидации. Например, в Латвии и Белоруссии. Российский «Музенидис Трэвел» на данный момент работает в обычном режиме.

На Урале заморожено 800 туров с 2019 года

В Екатеринбурге тоже есть представительство оператора – «Музенидис Трэвел Екатеринбург». В прошлые годы компания была одной из лидеров по греческому направлению. И сейчас офис продолжает работать, заверил корреспондента «Нового Дня» генеральный директор Артем Ипатов. По его словам, действительно российский оператор уведомил и туристов, и турагентов о приостановке туров с 1 по 15 сентября в Грецию. Но речь идет только о «ковидных» турах.

«Нашей компанией в Екатеринбурге было запланировано отправить в Грецию около 800 «пандемийных» человек за все лето 2021 года. Это те люди, которые приобрели туры еще в 2019 году, но не смогли улететь на отдых. В 2020 году – потому что были ограничения. В 2021 году не смогли улететь по двум причинам. Первая – это отсутствие из Екатеринбурга прямой регулярной и чартерной перевозки в Грецию. Вторая – конечно, приостановка деятельности нашей греческой принимающей стороны, – пояснил в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» Артем Ипатов. – Сейчас мы предлагаем туристам несколько альтернатив. Либо можно заморозить деньги на депозите туроператора и воспользоваться ими в 2021 году позднее, когда Греция будет доступна. Либо перенести свою заявку на 2022 год с сохранением всех параметров. Либо запросить у российского туроператора «Музенидис Трэвел» возврат денег по постановлению правительства РФ №1073: оно касается туров, не состоявшихся из-за пандемии. Деньги оператор обязан вернуть до 31 декабря 2021 года с уплатой процентов, либо за 90 дней с подачи заявления – определенным категориям людей (инвалиды, безработные и другие, – прим. ред.)».

Сейчас в «Музенидис Трэвел Екатеринбург» не готовы ответить, сколько туристов выбрали тот или иной способ, потому что некоторые еще не приняли решение. Трудно говорить и об объеме денежных обязательств, которые могут возникнуть у туроператора перед людьми. Однако, по словам Ипатова, компания не планирует банкротиться или уходить с рынка.

«Я не читаю всех слухов в интернете. Но никто ко мне напрямую за объяснениями не приходил. Я могу сказать, что даже летом 2021 года в Грецию из Екатеринбурга улетали туристы – те, которые купили путевки в этом году. Эти туры не были никак связаны с принимающей стороной Mouzenidis Travel Greece, у нас есть и другие партнеры. Более того, у нас нет никаких проблем с реализацией туров по другим направлениям: России, Кипру, Мальдивам и так далее», – заключил Артем Ипатов.

В Уральской ассоциации туризма тоже не видят проблем в местном отделении. Жалоб от турагентов или туристов не поступало.

«Музенидис Трэвел» – это не монооператор, который продавал исключительно Грецию, хотя это и было профильным направлением. У него есть еще целый ряд направлений, по которым весь сложный период компания осуществляла продажи. Проблемы сейчас касаются только Греции и Mouzenidis Travel Greece. И хотя у греческого и российского оператора единый бренд и название, они работают как разные юридические лица, у компаний разная история. Поэтому не думаю, что сейчас что-то угрожает именно российским клиентам оператора», – выразил свое мнение президент УАТ, руководитель регионального представительства Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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