«Mouzenidis Travel Екатеринбург» сформировал реестр пострадавших: 1022 туриста купили путевки на 84 миллиона

Представительство закрывшегося греческого туроператора Mouzenidis Travel в Екатеринбурге сформировало предварительный реестр пострадавших туристов. Пакетные туры купили 1022 человека, общая их стоимость – 84 миллиона рублей. Фингарантии компании застрахованы лишь на 10 миллионов. Но, по словам директора «Mouzenidis Travel Екатеринбург» Артема Ипатова, не все туристы оплатили путевки полностью, поэтому итоговая сумма требований может быть меньше. Еще 150 человек покупали у оператора отдельные услуги: отели или авиабилеты – они, скорее всего, возмещения от страховой не получат.

«Страховая компания «ТИТ» еще продолжает формировать реестр туристов. Конкретно по нашему юридическому лицу – «Mouzenidis Travel Екатеринбург» – реестр формируется до 3 декабря. Мы со своей стороны подали в страховую данные о количестве туристов, которые приобретали у нас услуги. 1022 туриста купили полные пакетные туры. Общая сумма туров – 84 миллиона рублей. Но многие приобретали их по акциям раннего бронирования и вносили оплату от 25 до 50%, то есть итоговые требования компенсации могут быть меньше 84 миллионов рублей», – рассказал «Новому Дню» директор компании «Mouzenidis Travel Екатеринбург» Артем Ипатов («Mouzenidis Travel Екатеринбург» работал под общим брендом оператора Mouzenidis Travel, как и юрлица в других городах страны).

Фингарантии екатеринбургского юрлица были застрахованы в СК «ТИТ» на сумму 10 миллионов рублей. То есть туристы получат компенсацию не 100%. Согласно информации страховщика, «выплаты туристам осуществляются пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к страховой сумме».

Кроме того, Артем Ипатов рассказал «Новому Дню», что около 150 клиентов приобретали у «Mouzenidis Travel Екатеринбург» отдельные услуги, а не пакетные туры – бронировали отели, авиабилеты. Эти туристы, скорее всего, от страховой ничего не получат.

«По договору страхования эти люди могут не попасть под возмещение, но от нас в «ТИТ» подан полный список, включая туристов, приобретавших отдельные услуги», – сообщил директор екатеринбургского офиса.

Туристы могут самостоятельно подавать пакет документов в страховую компанию «ТИТ» до 3 декабря. Информация о необходимых документах и порядке действий размещена на сайте страховщика.

Напомним, 12 ноября российский туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel (входит в холдинг Mouzenidis Travel Greece) объявил о прекращении работы в связи с невозможностью выполнить свои обязательства перед туристами и партнерами. Пострадавшие приобрели туры в Грецию в 2019-2020 годах. Их поездки из-за пандемии были отложены на 2021 год, однако и в этом году они не смогли выехать из-за банкротства принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции. По этой причине греческие партнеры не могут вернуть деньги российской компании, а последняя – туристам.

По информации страховой компании «ТИТ», общая задолженность группы «Музенидис» (в нее входят юрлица оператора в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону) перед туристами оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей, что значительно превышает страховую сумму – она составляет всего 80 миллионов. Больше всего пострадавших – в Москве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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