Туроператор Mouzenidis Travel прекратил работу – туристам вернут символические суммы

Российский туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel (входит в холдинг Mouzenidis Travel Greece) объявил о прекращении работы в связи с невозможностью выполнить свои обязательства перед туристами и партнерами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Ростуризм сегодня исключил из единого федерального реестра туроператоров пять российских юридических лиц Mouzenidis Travel.

«Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства», – заявило руководство туроператора, отметив, что 2021 год стал самым тяжелым в истории компании. «Уход из жизни нашего бессменного лидера Бориса Музенидиса стал не только личной трагедией каждого члена команды, но и обнажил существенные экономические проблемы Mouzenidis Travel в Греции, которые отразились и на российской группе компаний», – отмечается в заявлении. Причинами сложившейся ситуации стали как проблемы с принимающей компанией в Греции, так пандемия и отсутствие информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров, утвержденной постановлением кабмина РФ №1073.

Туроператор сегодня заявил, что у него «нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel». Сейчас компания готовит иск к греческой Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерба, говорится в заявлении.

Ростуризм уже исключил из единого федерального реестра туроператоров пять российских юрлиц Mouzenidis Travel, следует из приказа на сайте ведомства. «Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат», – сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По информации Mouzenidis Travel, суммарно российские юрлица застрахованы на 80,5 млн рублей в компании «ТИТ». Туроператор пообещал представить все необходимые документы для получения туристами компенсации. «Порядок действий будет опубликован дополнительно после согласования со страховой компанией», – говорится в сообщении.

По данным Ростуризма, Mouzenidis Travel не выполнил обязательства перед почти 27 тыс. российских туристов, которые заплатили греческому туроператору около 18 млн евро. «Деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний», – заявила глава ведомства, отметив, что сам туроператор на территории Греции с лета этого года приостановил свою работу.

Пострадавшие туристы приобрели туры в Грецию в 2019-2020 годах. Их поездки из-за пандемии были отложены на 2021 год, однако и в этом году они не состоялись из-за банкротства принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции. По этой причине греческие партнеры не могут вернуть деньги российской компании, а последняя – туристам.

В едином федеральном реестре туроператоров находились пять юрлиц компании Mouzenidis Travel. Это компании «Музенидис Трэвел» (Москва), «Музенидис Трэвел Екатеринбург», «Музенидис Трэвел-СПб», «Музенидис Трэвел – Ростов-на-Дону» и «Музенидис Интур» (внутренний туризм).

Меж тем, как отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, гарантий в 80,5 млн рублей не хватит для возврата всех денег, заплаченнных туристами за туры. По ее словам, московский туроператор имеет гарантию на 50 млн рублей, три региональных – на 10 млн рублей каждый. «При этом только «Музенидис Трэвел Екатеринбург продал туров более чем на 60 млн рублей. «Музенидис Трэвел-СПб» – более чем на 133 млн рублей. Самая большая задолженность – у московского туроператора «Музенидис Трэвел», – ссообщила представитель РСТ в комментарии «Интерфаксу». Таким образом, туристы не смогут получить полный возврат средств за несостоявшиеся поездки – суммы будут символическими, заключила Тюрина.

Москва, Наталья Петрова

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