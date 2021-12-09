Эксперт: ситуация на туррынке стабильна, случай с Mouzenidis Travel единичный

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что ситуация на туристическом рынке сейчас стабильная. История с закрытием Mouzenidis Travel нетипична и не говорит о системных проблемах в турбизнесе. Тем не менее, России необходим новый закон о туризме, чтобы решить в том числе вопросы финансовых гарантий туроператоров.

«Ситуация с «Музенидисом» отдельная, ее не следует рассматривать в общем контексте. Эта проблема больше связана с Грецией, спецификой законодательства этой страны и чередой трагических событий (основатель туристического холдинга Борис Музенидис скончался весной 2021 года, после этого возникли вопросы передачи наследства, – прим. ред.) Проблема изначально возникла в Греции, и, к сожалению, отразилась на наших туристах. Конечно, суммы финансовых гарантий [80 миллионов рублей] не хватит, чего говорить. Но наш российский турист защищен намного больше, чем турист многих европейских стран. У нас есть фонд персональной ответственности, есть фингарантии. «Музенидис» – это единичная история. Когда у нас будет общий реестр невыполненных обязательств по заявкам, тогда мы сможем предложить какие-то варианты по выходу из этой ситуации и сможем на языке цифр представить ситуацию более четко», – прокомментировал Михаил Мальцев сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Представитель Российского союза туриндустрии в Республике Беларусь Филипп Гулый отметил, что белорусским туристам, пострадавшим от закрытия Mouzenidis Travel, вернули все деньги. Но компенсации пришлось выплачивать туристическим агентствам, которые по факту не были виноваты в срыве туров.

На вопрос «Нового Дня», какие еще туроператоры находятся под угрозой закрытия, Мальцев ответить не смог. «Мы не можем судить, как идут дела у туроператоров. Они не сдают нам финансовые балансы. Но мы считаем, что ситуация на туристическом рынке стабильная», – сказал президент Уральской ассоциации туризма.

Он также отметил, что российские туроператоры всегда испытывали сложности с получением финансовых гарантий, в том числе и до пандемии коронавируса. Страховые компании тяжело воспринимают туристический бизнес. Чтобы решить эту проблему, Ростуризм готовит несколько предложений для изменения федерального законодательства. «Сейчас идет активная работа по сбору предложений для нового закона о туризме. Надеемся, к 2022 году он будет принят», – резюмировал Михаил Мальцев.

Как ранее писал «Новый День», пострадавшие клиенты Mouzenidis Travel получат страховые выплаты до 13 декабря. Деньги будут выплачиваться с учетом коэффициентов. Фингарантии туроператора были застрахованы на 80 миллионов рублей, а туров к моменту закрытия продано более чем на 1,2 миллиарда рублей. Поэтому, скорее всего, туристы получат очень маленькие суммы – в пределах 1-5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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