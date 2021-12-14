Юрист рассказал, стоит ли ждать туристам закрытого Mouzenidis Travel денег кроме страховых выплат

Бизнес-омбудсмен в сфере туризма Георгий Мохов считает, что туристы закрытого туроператора Mouzenidis Travel вряд ли смогут получить какие-либо деньги кроме тех, что уже выплатила страховая компания «ТИТ». Выплаты, напомним, составили всего 5-14% от уплаченных туристами сумм.

«Если брать чистую теорию процесса [банкротств туроператоров в России], то сначала выплачивается страховка, фонды персональной ответственности туроператора (хранятся в «Турпомощи» и размер неизвестен, – прим. ред.). Затем остается два ответственных лица: непосредственно юридическое лицо туроператора, которое может в процессе банкротства что-то возместить. И субсидиарная ответственность руководителей туроператора, которые отвечают за финансовую деятельность. В туризме были примеры субсидиарки, которые ничем не увенчались. Потому что речь идет о [возмещении] слишком большой суммы. И если [у руководителей] нет денег и имущества, это пустая затея», – рассказал во время редакционного эфира портала Profi.Travel генеральный директор юридической компании «Персона Грата», руководитель правовой комиссии РСТ, бизнес-омбудсмен в сфере туризма Георгий Мохов.

Он также считает, что на счетах юрлиц группы компаний Mouzenidis Travel при банкротстве не обнаружится средств, поэтому туристам рассчитывать на иные выплаты, кроме страховых, не приходится. Сейчас якобы российский туроператор пытается вернуть уплаченные греческому холдингу деньги. Но Мохов назвал надежду на истребование «призрачной».

Напомним, 12 ноября российский туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel (входит в холдинг Mouzenidis Travel Greece) объявил о прекращении работы в связи с невозможностью выполнить обязательства перед туристами и партнерами. Пострадавшие приобрели туры в Грецию в 2019-2020 годах. Их поездки из-за пандемии были отложены на 2021 год, однако и в этом году они не смогли выехать из-за банкротства принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции. По этой причине греческие партнеры не могут вернуть деньги российской компании, а последняя – туристам.

Накануне страховая компания «ТИТ» завершила выплаты туристам. В Екатеринбурге пострадавшие получили по 13,8% от стоимости тура (например, из 500 тысяч вернули 70). В Москве коэффициент выплат составил 6,37%, в Санкт-Петербурге – 8,08%, в Ростове-на-Дону – 5,03%.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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