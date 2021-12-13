Из 500 тысяч вернули 70: пострадавшим от ухода Mouzenidis Travel выплатили ущерб

В Екатеринбурге туристам, которые не уехали на отдых из-за закрытия оператора Mouzenidis Travel, перечислили страховые выплаты. Уральцам повезло больше, чем жителям других городов: они получили 13,83% уплаченных за путевки денег. Как рассказывают турагенты, из 500 тысяч рублей людям вернули 70, из 300 тысяч – 40. В других городах сумма выплат намного меньше.

«Моим туристам перечислили деньги. Одни получили около 70 тысяч рублей, хотя за тур платили более 500 тысяч. Другим выплатили 40 тысяч – тур стоил около 300 тысяч рублей», – рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга, клиенты которой не смогли улететь в Грецию из-за закрытия Mouzenidis Travel.

Ранее страховая компания «ТИТ» заявляла, что к юридическому лицу ООО «Музенидис Трэвел Екатеринбург» от туристов было получено требований на 72,3 миллиона рублей при фингарантиях оператора 10 миллионов. Коэффициент выплат составил 13,83%. То есть все туристы, которые приобретали путевки в офисе Екатеринбурга, получат 13,83% от уплаченной суммы – не более. Деньги перечислят до сегодняшнего вечера.

Жителям других городов России повезло меньше. В Москве коэффициент выплат составил 6,37%, в Санкт-Петербурге – 8,08%, в Ростове-на-Дону – 5,03%.

Напомним, 12 ноября российский туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel (входит в холдинг Mouzenidis Travel Greece) объявил о прекращении работы в связи с невозможностью выполнить обязательства перед туристами и партнерами. Пострадавшие приобрели туры в Грецию в 2019-2020 годах. Их поездки из-за пандемии были отложены на 2021 год, однако и в этом году они не смогли выехать из-за банкротства принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции. По этой причине греческие партнеры не могут вернуть деньги российской компании, а последняя – туристам.

Ростуризм просил власти Греции предоставить пострадавшим россиянам ваучеры на проживание в отеле на следующие отпускные сезоны. Но какого-либо решения с греческой стороны нет.

Между тем эксперты туррынка говорят, что других банкротств не предвидится: ситуация стабильная, а уход Mouzenidis Travel – частный случай.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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