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Среда, 8 декабря 2021, 14:06 мск

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Требования обманутых клиентов Mouzenidis Travel достигли 1,2 млрд рублей

Сумма требований клиентов туроператора Mouzenidis Travel достигла 1,2 млрд рублей, рассказала первый заместитель гендиректора страховой компании «ТИТ» Татьяна Анчеева. Обязательства страховщика ограничены суммой в 80,5 млн рублей.

«Реально нанесенный ущерб по объему требований – более миллиарда рублей. Формируется реестр выплат», – цитирует Анчееву «Интерфакс». Размер возмещения клиенту будет определяться с учетом отношения общего ущерба к страховой сумме.

«ТИТ» получил 8 тыс. требований о возврате денег за купленные туры. Только из столичного отделения Mouzenidis Travel пришло пять тысяч требований почти на 800 млн рублей. Порядка 1,3 тыс. клиентов туроператора из Ростова-на-Дону претендуют на 200 млн рублей. 914 требований пришло из Санкт-Петербурга (на 125,4 млн рублей) и 410 – из Екатеринбурга (на 72,6 млн).

Татьяна Анчеева подтвердила, что все клиенты Mouzenidis Travel получат выплаты в срок по 13 декабря.

Напомним, эксперты туррынка допустили сумму выплат в 1-5 тыс. рублей на каждый тур за счет средств страховщика. Компания «ТИТ» объявила о закрытии приема документов от пострадавших туристов.

12 ноября Ростуризм исключил все пять юрлиц Mouzenidis Travel из единого федерального реестра туроператоров. Компания официально призналась, что ей нечем платить партнерам и клиентам. Около 27 тыс. россиян отдали туроператору почти 18 млн евро за зарубежные поездки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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