Пострадавшие от закрытия Mouzenidis Travel туристы получат копеечные компенсации до 13 декабря

Туристы, которые пострадали от прекращения деятельности туроператора Mouzenidis Travel, получат страховые выплаты до 13 декабря. Деньги будут выплачиваться с учетом коэффициентов. Рассчитывать на большие суммы не стоит: эксперты туррынка предполагают, что клиенты получат по 1-5 тысячи рублей, в зависимости от суммы заявленных требований, поскольку фингарантии были застрахованы на 80 миллионов рублей, а туров продано более чем на 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщает страховая компания «ТИТ», где были застрахованы фингарантии всех юридических лиц Mouzenidis Travel, прием документов от туристов и формирование реестров пострадавших завершены.

«Страховщик рассчитает коэффициенты выплат по каждому туроператору с учетом пропорциональности суммы требований к страховой сумме по договору страхования ответственности туроператора. Выплаты пострадавшим будут произведены с учетом этих коэффициентов в сроки, предусмотренные действующим законодательством, то есть не позднее 13 декабря 2021 года», – сообщили в компании «ТИТ».

Страховщик также предупреждает о появлении мошенников, которые предлагают туристам закрывшегося Mouzenidis Travel пройти по ссылке для получения выплаты страхового возмещения. Делать этого не стоит. Страховые выплаты будут производиться только по реквизитам, указанным в заявлении туриста.

Страховщик еще не опубликовал реестры по всем региональным офисам туроператора, но известно, что суммы заявленных людьми требований (то есть уплаченные за несостоявшийся отдых) многократно превышают фингарантии. Ранее директор «Mouzenidis Travel Екатеринбург» Артем Ипатов рассказывал «Новому Дню», что 1022 уральца купили полные пакетные туры на общую сумму 84 миллиона рублей. А фингарантии оператора в Екатеринбурге застрахованы на 10 миллионов. Соответственно, туристы получат лишь незначительные суммы. Правда, по словам Ипатова, некоторые клиенты вносили не 100% оплаты за тур, а по 25-50%, то есть общая сумма ущерба может быть менее 84 миллионов. Есть еще около 150 человек, которые покупали только отдельные услуги – проживание или перелет. Им на компенсацию от «ТИТ» рассчитывать вообще не стоит.

Но в Екатеринбурге ситуация не столь критичная, как в других городах. По данным, которые ранее публиковали отраслевые туристические СМИ, в реестре «Mouzenidis Travel Москва» – почти 16,5 тысячи туристов, которые заплатили 822 миллиона рублей, а фингарантии московского офиса – 50 миллионов. В «Mouzenidis Travel Санкт-Петербург» – более 3 тысяч пострадавших, сумма ущерба – 143 миллиона при фингарантиях 10 миллионов. В «Mouzenidis Travel Ростов-на-Дону» – более 4 тысяч туристов, купивших туры на 210 миллионов рублей. Фингарантии – тоже 10 миллионов рублей.

Итого по группе компаний туроператора было продано туров на сумму более 1,2 миллиарда рублей, а финансовые гарантии (которые возместит страховщик) – всего 80 миллионов рублей. Сейчас Ростуризм ведет переговоры с властями Греции, чтобы те предоставили пострадавшим россиянам ваучеры на проживание в отелях страны на будущие отпускные сезоны. Об этом сообщила накануне пресс-служба Федерального агентства по туризму России. Но обсуждения еще только ведутся, и неизвестно, пойдут ли на такой шаг представители греческого туризма.

Напомним, 12 ноября российский туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel (входит в холдинг Mouzenidis Travel Greece) объявил о прекращении работы в связи с невозможностью выполнить обязательства перед туристами и партнерами. Пострадавшие приобрели туры в Грецию в 2019-2020 годах. Их поездки из-за пандемии были отложены на 2021 год, однако и в этом году они не смогли выехать из-за банкротства принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции. По этой причине греческие партнеры не могут вернуть деньги российской компании, а последняя – туристам.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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