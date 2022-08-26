Туристы закрывшегося год назад Mouzenidis Travel получат деньги от «Турпомощи»

Ассоциация «Турпомощь» начинает выплачивать деньги туристам, которые пострадали от ухода крупного туроператора Mouzenidis Travel. Деньги будут выплачены из фондов персональной ответственности. Правда, их не хватит на возврат 100% суммы, уплаченной за путевки.

По данным «Турпомощи», в фондах персональной ответственности Mouzenidis Travel накоплено около 3 миллионов рублей: 431 тысяча – в фонде «Музенидис Трэвел», 776 тысяч – в фонде «Музенидис Трэвел СПб», 960 тысяч – в фонде филиала в «Музенидис Трэвел Ростов-на-Дону» и 818 тысяч – в фонде «Музенидис Трэвел Екатеринбург». До середины августа ассоциация собирала требования туристов, а 24 августа закрыла реестр. В ближайшие две недели будет принято решение о возмещении затрат туристам. Решение по каждому случаю принимается индивидуально. После одобрения (туристу придет письменное уведомление) деньги поступят на счет в течение десяти рабочих дней.

Напомним, 12 ноября 2021 года российский туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel (входит в холдинг Mouzenidis Travel Greece) объявил о прекращении работы в связи с невозможностью выполнить обязательства перед туристами и партнерами. Пострадавшие приобрели туры в Грецию в 2019-2020 годах. Их поездки из-за пандемии были отложены на 2021 год, однако и в этом году они не смогли выехать из-за банкротства принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции.

В Екатеринбурге туры Mouzenidis Travel купили на тот момент 1022 человека, общая стоимость несостоявшихся туров – 84 миллиона рублей. Ранее туристы уже получили страховые выплаты – по 13,83% от цены путевки. Например, от тура стоимостью 500 тысяч рублей уральцам вернули около 70 тысяч.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/744779.html

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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