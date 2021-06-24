Туристов Mouzenidis Travel до конца июля не будут принимать в Греции, среди них много уральцев

Принимающая сторона крупного туроператора Mouzenidis Travel объявила о приостановке приема туристов в Греции вплоть до конца июля. Для российских партнеров это означает, что туристам нужно либо искать замену направления, либо пересаживаться на другие рейсы и перебронировать отели. В Екатеринбурге Mouzenidis Travel пользовался большой популярностью: через оператора приобретали туры в Грецию тысячи человек. Но, по мнению президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, внешних поводов для беспокойства пока нет: оператор продолжает работать и все надеются, что он выполнит свои обязательства.

Первое сообщение о приостановке работы одного из подразделений холдинга – принимающей компании Mouzenidis Travel Greece – поступило от российской стороны еще 17 июня. Но тогда речь шла о том, что с 26 июля компания возобновит работу. Накануне турагенты получили рассылку, в которой говорится, что принимающая компания не будет обслуживать российских туристов до конца июля, – об этом пишут сразу несколько профильных СМИ, например, ProfiTravel и греческое издание «Деньги и Туризм». Российская сторона – крупный туроператор «Музенидис Трэвел» объяснял приостановку работы «техническими и юридическими процедурами».

«Греческая принимающая компания холдинга находится в стадии передачи наследства, оценки имущества, передачи дел новому руководству (основатель холдинга Mouzenidis Group Борис Музенидис скончался весной от коронавируса – прим.ред). Пауза в обслуживании туристов в Греции (и исключительно на территории Греции) является временной», – говорилось в официальном сообщении туроператора, размещенном на сайте и в соцсетях.

Кроме сообщения о прекращении работы Mouzenidis Travel Greece до конца июля, накануне появилась информация о том, что рейсы авиакомпании Ellinair, которая тоже входит в холдинг Mouzenidis Group, отменены до 9 июля – будут летать только грузопассажирские самолеты. Российская сторона предлагает по заездам до 9 июля перенести туры на сентябрь-октябрь, либо на лето 2022 года, либо депонировать деньги в валюте тура и позднее забронировать новую путевку.

Все эти обстоятельства вызвали волнения на рынке: туристы опасаются, что их отдых в Греции оказался под угрозой. Хотя турагенты, которых опросил корреспондент «Нового Дня» отзываются о «Музенидис Трэвел» исключительно как о надежном партнере: «Раньше никогда и никаких проблем с оператором не было. Все туристы улетали в срок. Все сложности решались оперативно».

Сейчас, по данным нашего агентства, российские офисы туроператора продолжают работать и в Москве, и в Екатеринбурге. Сотрудники находятся на связи с турагентами и консультируют их по поводу переносов дат туров.

«Туроператор «Музенидис Трэвел» Россия заверяет, что техническая заминка, вызвавшая беспочвенные слухи и негатив в отношении компании, будет разрешена в течение ближайших недель», – говорилось в сообщении на официальном сайте оператора.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «Новому Дню», что на данный момент не известно ни об одном случае невылета туристов «Музенидис Трэвел».

«Я нахожусь на постоянной связи с представителями оператора в Екатеринбурге. Официально они говорят о том, что сложности вызваны вопросами вступления в наследство в связи с кончиной Бориса Музенидиса. И это звучит правдоподобно, – рассказал Михаил Мальцев. – До пандемии «Музенидис Трэвел» был туроператором номер один по Греции. Он не просто осуществлял продажу туров, он привел в Екатеринбург авиакомпанию Ellinair, постоянно расширял географию греческих туров, открывая для уральцев все новые места. И пока нет явных оснований говорить, что дела у них идут совсем плохо. Внешних проявлений этого нет: офисы работают, с туристами находятся на связи».

В то же время РИА «Новости», ссылаясь на греческое СМИ, пишет, что Mouzenidis Travel разослал письмо к сотрудникам, партнерам и клиентам, в котором туроператор объясняет происходящее тем, что приоритетной задачей компании сейчас является оплата долгов. Из-за распространения коронавируса оборот «Музенидис Трэвел» упал на 95%, поскольку оператор занимался исключительно въездным туризмом в Грецию, которая была закрыта. Руководство заявляет, что компания получила некоторую финансовую поддержку, но средств недостаточно, чтобы покрыть даже основные операционные потребности бизнеса. Оператор находится в процессе переговоров с правительством и профильными министерствами по поводу оказания финансовой помощи. Но на данном этапе компания должна немедленно прекратить обслуживание клиентов, скорректировать методы работы и начать процесс оздоровления бизнеса, – пишет РИА «Новости».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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