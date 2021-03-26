Туроператоры остались должны туристам 16 миллиардов рублей

Туроператоры выплатили туристам 32 миллиарда рублей за туры, которые не состоялись в 2020 году из-за коронавируса. Еще 16 миллиардов люди получат не позднее 31 декабря текущего года – с начисленными процентами.

Речь идет о так называемых «ковидных» турах, которые были выкуплены людьми еще до начала пандемии в марте 2020 года. Постановление правительства № 1073 позволило туристическим компаниям не возвращать туристам деньги сразу. Можно было либо предложить равнозначный отдых в 2021 году, либо поменять направление путешествия. Если ничего этого сделано не было, туроператор должен не позднее 31 декабря 2021 года рассчитаться с клиентом деньгами, причем с начисленными процентами по ставке ЦБ.

«Из 48 миллиардов рублей, на которые были забронированы туры, остались невыплаченными 16 миллиардов. Я знаю случаи, когда туроператоры даже продавали квартиры, чтобы рассчитаться с людьми. А кто-то отправил туристов отдыхать по другим направлениям. Но на данный момент задолженность сократилась на две трети», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель профильного комитета Торгово-промышленной палаты России Юрий Барзыкин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе говорила, что задолженность туроператоров осталась в основном перед теми туристами, которые приобретали туры в Европу.

Напомним, еще в апреле 2020 года, когда стало понятно, что границы закрылись надолго, все крупные туроператоры прекратили возвращать туристам деньги за несостоявшиеся туры. Варианта тогда было два: либо оставлять деньги на депозитах туркомпаний, либо переносить даты туров вплоть до конца 2021 года. В июле 2020 года правительство России приняло постановление о переносе таких туров, которое узаконило право туроператоров не возвращать деньги за аннулированные путевки, если они были куплены до 31 марта. Но при этом туроператор должен предложить либо равнозначный турпродукт, либо его замену – словом, выполнить свои обязательства. В случае невыполнения – вернуть деньги до 31 декабря 2021 года.

Добавим, что и при переносе денег внутри одного направления туристы и турагенты сталкиваются с трудностями: в некоторых случаях людей просят доплатить по уже оплаченным ранее заявкам.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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