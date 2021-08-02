«Более 70% россиян готовы поехать отдыхать, но менее 40% могут себе это позволить», – эксперты о турсезоне-2021

К концу 2021 года турпоток внутри России должен выйти на уровень допандемийного 2019 года, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Хотя многих сдерживает экономический фактор: по данным эксперта, 70% россиян хотят на отдых, но менее 40% могут себе это позволить.

«По статистике, на внутреннем рынке мы сегодня вышли на 90% от общего объема турпотока 2019 года. Цифры важные и значимые, потому что в прошлом году мы потеряли более 40% турпотока и более 60% выручки. К концу этого года, думаю, выйдем на показатели 2019 года, а может быть, и с плюсом», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС Юрий Барзыкин.

Основным спросом, конечно, пользовались курорты Краснодарского края и Крыма – плюс 15% турпотока. Также немаловажную роль сыграли субсидируемые чартеры на Байкал, Сахалин, Камчатку и программа кешбэка за туры по России. Потому что, по словам Барзыкина, потребительские возможности у многих значительно упали. «Сегодня основной проблемой остается потребительский спрос. Люди тратят на еду, проживание. Более 70% готовы отправиться в путешествия, но менее 40% могут себе это позволить», – отметил вице-президент РСТ.

Что касается выездного туризма, то здесь огромную роль сыграло повторное возобновление авиасообщения с Турцией в июне. Большинство проданных на лето туров были именно в эту страну, более того – на лето-2021 года были перенесены несостоявшиеся в 2020 году из-за пандемии туры.

«С прошлого года нереализованными остались почти 500 тысяч туров. Их не могли выполнить из-за ковида, большинство были – по Турции. И в этом году были накоплены еще нереализованные туры [в тот момент, когда авиасообщение с Турцией было закрыто с мая], чуть меньшее количество. Открытие Турции дало возможности сейчас генерировать турпоток на этом направлении и снижать задолженность перед туристами, – рассказал Юрий Барзыкин. – Всего долговые обязательства туроператоров [по «ковидным» турам] были снижены с 40 миллиардов рублей до 6 миллиардов. Эксперты уверены: если никаких катаклизмов не будет, все обязательства будут исполнены. А кто не исполнит, вернет средства до 31 декабря 2021 года [по условиям соответствующего постановления правительства]".

Скорее всего, неисполненными останутся обязательства туроператоров по турам в Европу, поскольку большинство стран там по-прежнему закрыты. По таким заявкам туркомпании обязаны будут вернуть туристам деньги, добавив процент по ставке ЦБ РФ за использование денежных средств.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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