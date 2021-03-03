Туристы, оплатившие туры в Европу в 2020 году, до сих пор ждут своих денег

Туристы, которые приобретали путевки в Европу до пандемии коронавируса, до сих пор не могут получить свои деньги либо отправиться в альтернативную поездку: европейские страны закрыты, а предложить взамен Европы Турцию могут не все операторы. Деньги по закону должны вернуть не позднее 31 декабря 2021 года.

По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, по турам внутри России, которые были отменены из-за пандемии, туристы уже получили равнозначные замены и отдохнули после снятия ограничений. То же частично касается и Турции: операторы переносят даты отдыха, сорвавшегося в 2020 году, – на 2021-й. Но с туристами, которые еще до 31 марта 2020 года оплатили туры в Европу, и они не состоялись из-за всемирного локдауна, возникли сложности.

«По переносам туров большинство туристов, которые оказались в зависшем состоянии, – это потребители европейского продукта. Поскольку альтернативы предложить невозможно, направления закрыты. А перенос с одного направления на другое не всегда зависит от туроператора. Это зависит от партнеров туроператоров в других странах (принимающая сторона, отельеры, – прим. ред.). В большинстве случаев перенос денег от партнера в одной стране партнеру в другой стране невозможен, – ответила Майя Ломидзе на вопрос «Нового Дня» во время пресс-конференции в ТАСС. – Много поступает таких вопросов от туристов: у меня была [оплачена] Испания, но она закрыта, отправьте меня в Турцию. В представлении туриста он заплатил деньги этому туроператору и они лежат в некой кубышке. Но не получается перекинуть деньги в большинстве случаев между партнерами в разных странах. Туристам, как и туроператорам, приходится ждать».

Напомним, еще в апреле 2020 года, когда стало понятно, что границы закрылись надолго, все крупные туроператоры прекратили возвращать туристам деньги за несостоявшиеся туры. Варианта тогда было два: либо оставлять деньги на депозитах туркомпаний, либо переносить даты туров вплоть до конца 2021 года. Общая стоимость несостоявшихся туров, по оценке экспертов, составляла на тот момент около 180 миллиардов рублей. В июле 2020 года правительство России приняло постановление о переносе таких туров, которое узаконило право туроператоров не возвращать деньги за аннулированные путевки, если они были куплены до 31 марта. Но при этом туроператор должен предложить либо равнозначный турпродукт, либо его замену – словом, выполнить свои обязательства. В случае невыполнения – вернуть деньги до 31 декабря 2021 года.

Добавим, что и при переносе денег внутри одного направления туристы и турагенты сталкиваются с трудностями: в некоторых случаях людей просят доплатить по уже оплаченным ранее заявкам.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 03.03.21

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