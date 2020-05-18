Общая цена несостоявшихся из-за Covid-19 туров – 180 миллиардов рублей

Невыполненные обязательства туроператоров перед туристами эксперты туррынка оценивают в 180 миллиардов рублей – именно столько россияне заплатили за поездки, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса. Большинство этих средств заморожено на счетах туркомпаний в виде депозитов.

«Суммы по невыполненным обязательствам у туроператоров по выездному туризму – порядка 112 миллиардов рублей, по внутреннему туризму – еще порядка 70 миллиардов рублей, – сообщил сегодня в ходе пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. – Недополученная прибыль самих туроператоров тоже исчисляется миллиардами».

По словам президента РСТ, текущий кризис стал самым сильным за все время существования туристического рынка в России.

«Выход будет длительным. Год-полтора-два рынок будет только восстанавливаться. Чтобы вернуться к объемам, которые были до пандемии, нам понадобится несколько лет», – констатировал Игнатьев.

Невыполненные обязательства в случае туррынка – это несостоявшиеся поездки. С начала 2020 года сначала были запрещены полеты в Китай, затем – в Италию, Иран, Корею. Постепенно границы закрыли все страны, включая Россию. Туроператоры еще в марте заявили, что они не будут возвращать деньги, предлагая туристам несколько альтернативных вариантов: оставить средства на депозитах и перебронировать тур, когда это станет возможным, либо перенести дату вылета.

Ранее Ассоциация туроператоров сообщала, что на счетах туроператоров такими способами хранятся деньги порядка 1,7 миллиона туристов. Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который может узаконить эти способы «хранения» денег у туроператоров. Правда, есть вероятность, что ваучеры разрешат выдавать только компаниям, работающим внутри России. Тогда 112 миллиардов, заплаченных за заграничные поездки, россияне могут никогда не увидеть.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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