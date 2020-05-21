Госдума приняла во втором чтении закон о ваучерах вместо туров

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поддержке экономики в период пандемии. В частности, норма предусматривает возможность выдачи путешественникам ваучеров вместо оплаченных туров, если такое решение будет принято правительством.

Из нового варианта законопроекта исключили поправку в ФЗ-132 в виде новой статьи 10.4 «Особенности изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта в отдельных случаях». При этом добавили изменения к Федеральному закону от 1 апреля 2020 года 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Правила отношений туроператоров и их клиентов будут устанавливаться правительством РФ. Кабмин может наделить туроператоров правом переносить сроки туров, которыми не смогли воспользоваться клиенты из-за ситуации с коронавирусом. Решения могут приниматься в 2020-21 годах по договорам о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно. «Это включает в себя все туры по раннему бронированию летних направлений», – уточнили в Ассоциации туроператоров.

Туроператор будет обязан предоставить равнозначный тур, воспользоваться которым можно будет в течение 12 месяцев с даты отмены антивирусных ограничений, но не позднее чем до 30 декабря 2021 года. Если гражданин не воспользовался туристским продуктом, то ему обязаны вернуть уплаченные деньги не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока действия обязательства, говорится в документе.

Кроме того, возможность выдавать отсроченные обязательства может быть предоставлена туроператорам по выездному туризму. В ходе обсуждения этот вариант хотели исключить и оставить ваучеры лишь для компаний, продающих туры по России. «Нынешний компромисс стал возможен благодаря единой позиции турбизнеса и поддержке мнения бизнеса регуляторами – Ростуризмом и Минэкономразвития», – подчеркнули в АТОР.

Третье чтение законопроекта в Госдуме назначено на 22 мая. Затем документ должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Норма вступает в силу после официального опубликования.

Москва, Зоя Осколкова

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