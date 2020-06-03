Эксперт: раннего бронирования туров и билетов не будет еще долго, людей пугает «вторая волна» коронавируса

Ситуация, которая сложилась на туррынке из-за пандемии коронавируса, может убить такое понятие, как «раннее бронирование». Туристы, которые уже столкнулись с отказом возврата денег за тур, будут бояться повторения. Кроме того, уже сейчас многие высказывают опасения о «второй волне» Covid-19.

«Даже если все ограничения по путешествиям будут чудесным образом быстро отменены, пандемия наложит огромный отпечаток на привычки и поведение людей, это будет подпитываться слухами и фейками о новых волнах пандемии», – такое мнение высказал участник онлайн-конференции сервиса «Туту.ру» член Общественного совета при Минтрансе России, член совета потребителей РЖД Кирилл Янков.

По мнению Янкова, туристы будут бояться планировать путешествия заранее: вдруг «вторая волна», все сорвется, стоимость билетов не вернут, назад не прилететь и тому подобное.

«Отпуска будут планировать за несколько недель, деловые поездки за несколько дней. Следовательно, авиация окажется в наихудшем положении. Для авиации ранняя продажа – важнейший ресурс оборотных средств, в авиации почти все платят лизинговые платежи, – говорит Янков. – Если рассматривать внутренние перевозки до 1,5-2 тысяч километров, то вырастут доли личного автотранспорта и железной дороги, доля авиации упадет, а короткие авиамаршруты, где есть альтернатива-поезд, не выживут».

Напомним, туристы, которые не смогли улететь на отдых из-за пандемии коронавируса, до сих пор не получили деньги, уплаченные за туры и авиабилеты. Авиакомпании и туроператоры предлагают либо переносить даты поездки на более поздние, либо заморозить деньги на депозитных счетах. Вскоре такой способ будет узаконен: на подписи у президента Владимира Путина находится, так называемый, закон о ваучерах туроператоров, ранее принятый Госдумой. Если закон будет подписан, с разрешения правительства туроператоры будут выдавать туристам вместо денег ваучеры: по ним можно будет поехать на отдых после стабилизации ситуации.

Москва, Ольга Тарасова

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