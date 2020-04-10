Юрист рассказывает: кто и когда сможет получить деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса туры

Правительство утвердило механизм, по которому туроператоры могут возвращать деньги туристам за счет фондов персональной ответственности «Турпомощи». Юристы, работающие много лет на туррынке, уверены: крупные операторы фондами пользоваться не будут. Причин много: денег на всех не хватит, а выплаты начнутся только к Новому году.

Что говорится в постановлении про фонды «Турпомощи»

Фонды персональной ответственности ассоциации «Турпомощи» – это фонды, которые с 2016 года формировали сами туроператоры на случай прекращения деятельности. Раньше закон разрешал начать выплаты из ФПО только после банкротства компании. Но ситуация с коронавирусом вынудила изменить закон. Правительство выпустило сначала распоряжение, позволяющее туроператорам использовать эти деньги на выплаты за несостоявшиеся из-за пандемии Covid-19 туры. А накануне появилось и постановление, в котором прописано, кто и как будет производить выплаты.

Юрист с многолетним опытом на рынке туризма, гендиректор компании «Персона Грата» и председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов сегодня провел вебинар для работников туротрасли, который организовал Центр развития туризма Свердловской области. Говоря о том, чего ждать туристам, юрист пояснил, что многого ждать все же не стоит.

Выплаты из фондов персональной ответственности будут производиться самой ассоциацией «Турпомощь», а не туроператором, как сначала предполагалось.

Выплата производится по реестру, который составляет туроператор. Туроператор предает реестр «Турпомощи», а «Турпомощь» переводит деньги туристу по реквизитам, которые он указал для попадания в реестр.

Пропорционального деления ФПО на всех туристов не будет. Сумма требований, которую включит в реестр туроператор, не должна быть больше ФПО. Например, у туроператора в фондах накоплено 5 миллионов рублей, значит, из ФПО он вернет деньги только части туристов – пока не кончатся 5 миллионов. Если у туроператора куплено туров больше, чем на 5 миллионов, с остальными он будет разбираться без ФПО.

Реестр формируется по требованию туриста. Но только в том случае, если туроператор решает, что будет использовать средства из «Турпомощи» и уведомляет об этом ассоциацию до 15 апреля. Если туроператор сделал это, то турист подает свои требования и компания включает туриста в реестр. Турист и туроператор должны предоставить для включения в реестр множество документов.

Реестр формируется в течение шести месяцев. Затем у «Турпомощи» будет еще 60 рабочих дней (то есть три месяца) на произведение выплат туристам. Получается, что деньги туристы увидят не раньше 2021 года.

Эксперты считают, что крупные туроператоры не будут брать деньги ФПО

Георгий Мохов, как и другие эксперты туррынка, уверены: фондами «Турпомощи» воспользуются только небольшие и нишевые туроператоры. Крупным игрокам такая мера поддержки не поможет рассчитаться с клиентами. При этом в постановлении правительства на туроператоров, которые пожелают взять средства ФПО, накладывается множество ограничений.

«С большой долей вероятности туроператоры не будут пользоваться этими фондами. Потому что если туроператор решит взять деньги фонда, он должен будет уплатить ежегодный взнос в «Турпомщь», а это немалые суммы. Кроме прочего, туроператор должен продлить страховку и заплатить за договор страхования. Если же туроператор не берет средства ФПО «Турпомощи», то он может не платить взнос в ассоциацию до 2021 года. Крупные операторы, вероятно, используют второй вариант», – прокомментировал Георгий Мохов в ходе вебинара.

Как туристам вернуть деньги или оформить депозиты

Сейчас многие туроператоры попросту не возвращают никаких средств за аннулированные туры. Точнее – варианта «аннулировать» просто нет. Компании предлагают оставить деньги на счете, чтобы позднее, когда ситуация на рынке придет в норму, использовать их для путешествий.

Георгий Мохов отметил, что если договор не был аннулирован, то услуги действительно могут быть оказаны в другой срок. Но турист вправе в любой момент отказаться от этого и потребовать расторжения. Кроме того, надо уметь правильно оформлять «депозиты».

«Это два разных случая – когда тур был аннулирован и не был аннулирован. Если тур был аннулирован туроператором, либо сам турист аннулировал (боялся лететь, например) – значит, никаких переносов дат и «депозитов» быть не может. Договора уже нет. Возникают денежные обязательства. Туроператор обязан вернуть деньги в том порядке, как это установлено в договоре (возможно, за вычетом понесенных расходов, – прим. ред.), и в установленный срок. Если он откладывает денежное обязательство, то должен дать обязательство гарантийного характера, что выплата будет (в случае банкротства такое обязательство можно будет использовать для возврата). Если туроператор не возвращает никакую сумму, то это нарушение законного требования, можно обращаться в суд, – пояснил Георгий Мохов. – Если тур не был аннулирован, а были перенесены даты, это другое. Договор не был расторгнут, исполнитель только откладывает выполнение своих обязанностей. Но тогда должно быть подписано дополнительное соглашение к договору либо отдельное письменное обязательство (гарантийное письмо, ваучер). Причем должно быть явно выражено: кому дано, какой тур, куда, сколько стоит – все детали. Не может быть общего обязательства вроде «мы обещаем выполнить все туры после 1 июня», должна быть детализация каждого конкретного клиента».

Многие туристы согласились оставить деньги на депозитах туроператоров и воспользоваться ими, когда ситуация стабилизируется. При этом юристы напоминают: турист вправе передумать.

«Все, кому предложили перенести тур на попозже, вправе отказаться. Турист вправе требовать расторжения договора. Но возникает правило: в случае его несогласия с суммой возврата он вправе обращаться в суд. А туроператоры в суде будут доказывать фактически понесенные расходы, а также доказывать освобождение от ответственности в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (закрытие границ из-за распространения коронавируса, – прим. ред.)», – констатировал председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Фото: welcometimes.ru

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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