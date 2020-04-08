Правительство приняло распоряжение по возврату денег туристам из фондов «Турпомощи»

Правительство России сегодня опубликовало первое распоряжение, которое позволит туроператорам возвращать туристам деньги за счет фондов персональной ответственности «Турпомощи». Но это не отвечает на вопрос – кто, когда и сколько денег получит.

Распоряжение о возврате туристам денег за счет средств фондов персональной ответственности туроператоров появилось сегодня на сайте правительства России. Согласно документу, туроператор может вернуть туристу (или иному заказчику) деньги из средств «Турпомощи» в случае, если путешествие должно было состояться в период с начала действий ограничительных мер (связанных с Covid-19) до 1 июня 2020 года. Чтобы получить средства из «Турпомощи», туроператор должен за ближайшую неделю – до 15 апреля 2020 года – внести соответствующее уведомление о возврате непосредственно в ассоциацию «Турпомощь».

«Туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 г.», – говорится в распоряжении правительства.

Напомним, ранее Госдума приняла поправки (статья 2 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). Теперь средства фондов персональной ответственности «Турпомощи» можно использовать не только в случае банкротства туроператоров, но и в нынешней ситуации – когда многие страны закрыли границы в связи с угрозой распространения коронавируса.

При этом новый документ по-прежнему не отвечает на вопрос – как именно будут осуществляться возвраты туристам. Как ранее комментировали «Новому Дню» эксперты туррынка, должен быть детально прописан механизм: в какой последовательности выплачивать деньги (по датам вылета, либо по первоочередности поданных заявлений, либо на других основаниях), кто именно должен производить выплаты и в какой срок, всю ли сумму ФПО можно использовать и так далее.

Напомним, фонды персональной ответственности ассоциация «Турпомощь» начала формировать в 2016 году. Предполагалось, что они будут использоваться для компенсации туристам в случае банкротства туроператоров. Ежегодно каждый туроператор, работающий на рынке выездного туризма, вносил в эти фонды собственные средства. Величина выплат напрямую зависела от общей стоимости реализованных туров за год. Соответственно, лидеры рынка платили приличные суммы (речь идет о десятках миллионов). Сейчас, по данным экспертов турбизнеса, в фондах персональной ответственности операторов ассоциации «Турпомощь» аккумулированы миллиарды рублей.

Москва, Ольга Тарасова

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