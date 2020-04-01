Для возврата денег туристам разрешили использовать миллиарды «Турпомощи». Но выплат пока не будет

Госдума приняла законопроект, который позволяет туроператорам использовать свои же фонды, хранящиеся в «Турпомощи», для выплат туристам за несостоявшиеся туры. На счетах аккумулированы миллиарды рублей. Но прямо сейчас туристам ждать ничего не стоит. Чтобы туроператоры получили деньги и начали выплачивать их клиентам, нужно принять еще не один документ. Кроме того, эксперты полагают, что фондов на всех туристов не хватит.

Напомним, фонды персональной ответственности ассоциация «Турпомощь» начала формировать в 2016 году. Предполагалось, что они будут использоваться для компенсации туристам в случае банкротства туроператоров. Ежегодно каждый туроператор, работающий на рынке выездного туризма, уплачивал в эти фонды собственные средства. Величина выплат напрямую зависела от общей стоимости реализованных туров за год. Соответственно, лидеры рынка платили приличные суммы (речь идет о десятках миллионов). Сейчас, по данным экспертов турбизнеса, в фондах персональной ответственности операторов ассоциации «Турпомощь» аккумулированы миллиарды рублей.

Накануне Госдума приняла поправки (статья 2 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). Теперь средства фондов персональной ответственности «Турпомощи» можно использовать не только в случае банкротства туроператоров, но и в нынешней ситуации – когда многие страны закрыли границы в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако туристам не стоит ждать, что выплаты начнутся уже завтра, говорят эксперты туристической отрасли. Более того – ждать 100% возвратов за несостоявшийся тур тоже, скорее всего, не стоит. Хотя днем ранее именно такое заявление сделал журналистам депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

«Мое личное мнение – это заявление можно назвать опрометчивым и преждевременным. Потому что пока неясно, как будут происходить выплаты, – отмечает глава Уральского регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Мы вчера поздно вечером проводили совместную консультацию с главой «Турпомощи» Александром Осауленко, с представителями федерального РСТ. Вывод у всех такой: пока остается очень много вопросов. Сколько можно использовать средств из фондов персональной ответственности? Каждый туроператор может использовать пропорционально своим взносам? И главное – сам механизм выплат. Туристам обращаться в «Турпомощь» или к туроператору? Чтобы все эти механизмы регулировать, правительство России должно выпустить еще не один подзаконный акт. И пока совершенно нет понимания, когда это произойдет».

Российский союз туриндустрии считает, что туроператорам нужно позволить использовать 50% фондов персональной ответственности. И производить выплаты должны именно туроператоры, а не «Турпомощь». Бояться, что средства пойдут на зарплаты сотрудникам компаний или иные нецелевые траты, не стоит – в законе четко прописано, что ФПО можно использовать только для возврата туристам.

«У туроператоров большой штат сотрудников. А в ассоциации «Турпомощь» работает всего 13 человек. Логично, что возвратами должны заниматься туроператоры. Но это пока не прописано», – пояснил Михаил Мальцев.

Туристов, конечно, в первую очередь волнует вопрос: кто и когда получит свои деньги. Но на него закон, принятый вчера, ответов тоже не дает.

«Совершенно непонятно, в какой последовательности выплачивать деньги туристам. Сначала – тем, кто первый подал заявление на возврат? Или сначала – тем, у кого даты вылета должны были быть раньше? Или делать единый реестр всех невылетевших и поделить все деньги между ними? Словом, пока не будут приняты соответствующие нормативные акты, туркомпании ничего сделать не могут», – пояснил представитель Российского союза туриндустрии.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас туроператоры вообще прекратили осуществлять возвраты средств за аннулированные туры. Даже если страна закрыла границы, турист не может получить уплаченные за путевку деньги. Туристические компании предлагают оставить средства на депозите и использовать их для новых поездок, когда ситуация в мире стабилизируется. Только такие действия позволят избежать массовых банкротств на рынке, в случае которых туристы получат лишь небольшой процент возврата от страховых компаний.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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